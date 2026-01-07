RSV不是小感冒！婦產科醫曝「3層防護策略」：要接種疫苗

▲RSV不是小感冒。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

婦產科醫師蘇怡寧常分享醫療知識，他日前引用一篇研究內容並指出，RSV（呼吸道融合病毒）絕非小感冒，但是從媽媽懷孕就可以預防的「大魔王」。蘇怡寧整理了孕期、嬰兒到長輩的「三層保護」，強調現已有完整的防護策略。

RSV不是小感冒

蘇怡寧在臉書上發文表示，他整理了一篇重量級整合研究，內容涵蓋新冠、流感及RSV的最新防護證據。他強調，RSV是造成嬰幼兒細支氣管炎、肺炎及住院的病毒之一，且每年都會發生，「沒有僥倖」。

蘇怡寧點出三層保護

雖然RSV對嬰兒來說並不是小事，但蘇怡寧指出，現在有很完整的保護策略，首先第一層保護針對「媽媽」，孕婦在懷孕32到36週接種RSV疫苗後，抗體能透過胎盤傳給寶寶。這能讓寶寶在出生後脆弱的前180天，將住院風險降低五成以上。他強調，證據顯示這並不會增加早產風險，這就像是內建為期半年的防毒軟體。

第二層保護，則是針對「寶寶」的RSV單株抗體。蘇怡寧解釋，這與疫苗不同，這是直接補上「RSV 單株抗體nirsevimab」，不必等待新生兒的免疫系統「開機」。他將此形容為「直接送一組特種部隊進去駐紮」，這種方式能立刻生效，預防RSV住院的效果高達八成以上。

至於第三層防護，蘇怡寧則建議給家中的「長輩」。他提到，60歲以上成人接種RSV疫苗，也能減少將近八成的住院風險，此舉不僅能保護家中長輩的健康，同時也能降低病毒在家庭成員之間流動與傳播的機率，進一步保護家庭中最脆弱的嬰幼兒。