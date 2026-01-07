　
男子「強搭學生專車」拉扯畫面曝　台鐵：可拒載加罰

記者李姿慧／台北報導

宜蘭私立慧燈中學為方便住校學生通勤，包下台鐵普悠瑪號專車提供外縣市學生搭乘，1月4日卻有旅客強上學生專車後竟拒絕下車，導致列車延誤10分鐘，一名家長看不下去將該旅客硬拉下車，專車才順利開走。台鐵公司表示，旅客非專車旅客，將視為無票加罰50%且可拒載。

1月4日一名男性旅客搭乘台鐵時，誤上慧燈中學包車的普悠瑪號學生專車，遭勸導下車後仍不理，由於剛發生捷運無差別攻擊事件，讓一旁家長憂心學生安全，列車也因此延誤發車，一名家長只好將該男子拉下車，過程該男子抗拒且不斷大吼「打人」、「為何擋住我」。

全程目擊的家長蕭先生表示，每個星期天晚上是小孩的收假時刻，學校都會包下普悠瑪號列車讓通勤的學生乘坐，從台北火車站出發，沿路停靠松山、南港、汐止、八堵等車站，有一名旅客可能想早一點回宜蘭，於是想要趁機搭乘學校的專車，火車因此而延誤了大概10分鐘，幸好有位見義勇為的家長看不下去，硬把這位乘客拖下車，不然還不知道會耗多久，等警察來可能再半小時。

▲▼有旅客強上普悠瑪號學生專車，導致專車誤點。（圖／家長蕭先生提供）

▲有旅客強上普悠瑪號學生專車，導致專車誤點。（圖／家長蕭先生提供）

蕭先生指出，「這位乘客看起來只是想早點回家，不想等下一班車，但他沒想過，裡面坐的都是學生，萬一有什麼像捷運事件，我想沒有人可以扛得起這個責任。」

台鐵公司表示，台鐵專列採定員申請，團體依人數需求，選擇車種及適合的固定員額作申購，其費用係依車種、乘車區間全票票價乘以定員人數。另外，專列旅客申請時需自製識別證，慧燈中學租用普悠瑪自強號，定員數372人，供團員進出車站、車上識別使用，以維護權益及避免其他旅客誤入。

台鐵強調，依據台鐵公司旅客運送契約第23點規定，旅客乘車時，應依規定持用本公司認可之有效票證，並依票證規定或票證記載資訊乘車，如發現旅客無票、持用失效票證乘車者，得拒絕旅客乘車。若於行進途中發現非專車旅客，依旅客運送契約規定，視為無票乘車應補收票價，並加收票價之百分之五十，於下一個停靠站下車。

01/05 全台詐欺最新數據

關鍵字：

慧燈中學普悠瑪學生專車台鐵旅客違規安全

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

