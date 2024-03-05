桃園機場「大塞機」丟臉到國際！趙少康驚吐：未來6年是常態

▲桃園國際機場南跑道3日開始進行年度維修。（圖／桃機公司）

記者閔文昱／綜合報導

桃機南跑道3日開始歲修，飛機集中北跑道起降，桃機原預期班機延預約50分鐘，未料延誤情況超乎預期，不但有超過300班延誤，且約22%、超過150班機誤點1到2小時以上。對此，中廣前董事長趙少康痛批「丟人丟到國際去」，並警告塞機問題將成為桃機未來6年的常態，影響台灣的國際形象。

趙少康4日在臉書發文指出，這兩天桃園機場南跑道正在做年度歲修，造成航班大亂，甚至有民眾在機場等了4個小時，班機最後還是被取消，各種抱怨出籠，就連國民黨副主席夏立言的大陸訪問團也被塞，「明明是例行的跑道維修作業，竟然會是零配套，丟臉丟到國際去，真是無能沒下限。」

▲中廣前董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

桃園機場的全球評鑑過去曾名列13名，但近4年連續下滑，已跌至82名。對此趙少康認為，政策是一環扣一環的，不少國際機場趁前幾年疫情期間往來減少，航運量減少，大幅更新機場設施，桃園機場卻錯失整頓良機，錯在先，疫情一解封，與各國機場的差距高下立判。

趙少康直言，既然跑道維護是年度歲修，就是例行作業，竟然完全沒有航班調度的配套措施，放任早就可以預見的混亂狀況出現，疫情解封，大家還在搶著出國透氣，機場每天都熱鬧得不得了，這個時候「塞機」，耽誤大家的時間，可能還害人誤事，「照桃園機場現在一年的吞吐量，兩條跑道早就不夠用了，第三跑道喊了半天，還歷經疫情方便趕工，竟然一切還在原點，真是令人不可思議。」

趙少康坦言，台灣的公共工程進度實在太慢，光一條機場捷運就蓋了20年，桃機第三跑道也因為徵收與環評等程序拉扯，竟然要到2030年才能完工，「顯然，塞機問題將成為桃機未來6年的常態，影響台灣的國際形象，降低國際旅客來台的意願，更讓出國旅遊、洽公的人要花更多的時間成本，官員該做為不作為，勞民傷財，也應該追究責任。」