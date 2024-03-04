快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

▲桃園機場南跑道歲修工程今晚提早完工。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

為降低桃園機場南跑道歲修對航班影響，桃機公司今(4日)檢討施工項目、順序並積極趕工，提早今晚9時完工開放南跑道，比原本計畫時程提早19小時恢復雙跑道起降。

桃園機場南跑道昨起開始歲修，原定到明天下午4時總計54小時，不過因影響航班延誤超乎預期，桃機公司經檢討後，調整施工項目、順序並全力趕工，預計提早今天午夜12時前完工。

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經桃機調整，南跑道歲修工程，主跑道部分經調整工序，並進行場面開放前檢查、取消南跑道關閉飛航公告發布之後，晚間9時已開放南跑道，恢復機場雙跑道營運。

桃機公司也指出，機場未來跑道施工，考量現今每日航情運量近700架次，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。

交通部次長林國顯也要求桃機公司日後制定施工計畫時，評估不同的施工方式，降低對航班營運的影響。另航空公司及航管部門要提前規劃單跑道運作能量，設定長短程航班的優先順序，航班紓解效果就會明顯。此外，未來航空公司及機場有航班調整也要通知旅客，降低旅客不便。