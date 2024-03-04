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桃機塞機改善「地面仍有8架排隊中」　交通部：未來歲修要通知旅客

▲▼桃機跑道維修大塞「機上苦等110分鐘」　Kevin：說好的第三航站呢。（圖／桃機提供）

▲桃機跑道維修，班機出現延誤。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道昨（3日）開始歲修，未料班機延誤情況超乎預期，逾300班次延遲。交通部常務次長林國顯表示，今天情況已好許多，地面班次約8架排隊，空中盤旋航班也減少，今年歲修規模比以往大，尖峰1小時超過30架次交通量，航空公司也未意識到從源頭調整班次，航管也沒有處理，未來將檢討流量管控、調整航班。

桃機南跑道維修今邁入第2天，桃機力拼提早16小時趕在今午夜前完工，明天恢復雙跑道起降。交通部次長林國顯表示，桃機今天狀況比昨天好多了，目前地面約有8架次班機排隊，空中沒有那麼多班機盤旋，北邊從福岡進場的進行7到10分鐘流量管制，南邊進場較嚴格，採20分鐘流量控管，飛抵桃機的班機請它們當地時間稍微晚一點起飛，避免空中盤旋有油量等問題，地面等起飛的先放，減少延誤。

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針對為何航班延誤會超乎預期，林國顯表示，原來桃機以工程處理角度為主與各單位開會協商，航空公司業務和航管應該要配合去調整班次，因為跑道封了一條，只剩北跑道，一個小時容量只剩32架次，昨天航班有698班，尖峰一個小時超過30架次交通量，加上歲修規模比較大，上次維修只有封16小時，這次封了54小時比較久。

林國顯指出，桃機公司與各航空公司、航管等各單位開過幾次會，航空公司也沒有意識到源頭調整班次，航管也沒有處理，以後要納入檢討，未來航管要流量管控，另外還要要求航空公司搭配調整航班。

雖然桃機曾在2月21日發布飛航公告，不過外界認為跑道歲修應該要公告讓一般民眾知道，而不只是針對航空公司發布飛航公告，林國顯表示，未來若有相關歲修，除航空公司要調整航班，也要通知旅客，另外桃機配合工程施工也應該要公告，靠近施工前還要再次公告。

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