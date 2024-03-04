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跑道維修第2天「無航班轉降」　桃機：未來提早90天公告

▲▼桃機跑道維修大塞「機上苦等110分鐘」　Kevin：說好的第三航站呢。（圖／桃機提供）

 ▲桃機跑道維修，班機出現延誤。（圖／桃機提供） 

記者李姿慧/台北報導

桃園機場南跑道歲修今（4日）邁入第二天，桃機公司表示，今積極調度到離場航班，協調總台採取加大鄰區到場航班流量管制，截至今下午15時30分，準時離場航班達59.2%，比昨53%提升，且無航班轉降，南跑道歲修提前至今晚24時前完工，明日恢復雙跑道，未來歲修將提早半年公布計劃、90天前發飛航公告。

根據統計，今天離場航班延誤情形，截止下午15時30分，準點航班有59.2%、延誤30分鐘以內占20.1%、延誤30-60分鐘有13.8%、延誤1-2小時為6.9%，今天已無延誤2小時航班。

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交通部關切南跑道封閉期間航班運作，交通部長王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，下午並親自前往施工封閉範圍視察，總計16區域、共1,800公尺的跑道及滑行道工區，經檢討施工項目、順序並積極趕工，規劃今晚24時前完成南跑道整修及開放前準備，預計今(4)日24時前開放，桃園機場即可恢復雙跑道運作。

機場公司總經理范孝倫強調，提前16小時完工是以主跑道施工為優先完成部分，會在確認施工品及確保安全的前提下開放，不會影響飛航安全，也會列為後續巡檢的重點。

范孝倫表示，本次跑道歲修自去年11月即開始規劃，期間於12月、今年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施；機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM）。

經過此次事件進一步檢討，桃機公司強調，未來除加強航空公司、航管等飛航服務等相關單位的協調外，亦將機場跑道等重要設施維修訊息，公開週知，提供旅客在安排行程時，與航空公司進一步確認，確保行程順利。

桃機說明，今日上午機場公司邀集航空公司討論精進航班疏運改善作為，包括請航管單位協助針對於外站有宵禁情形者，於放行時酌予依據實際狀況調整順序；機場未來跑道施工，考量現今每日航情運量近700架次，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。

林國顯也要求桃機公司日後制定施工計畫時，評估不同的施工方式，降低對航班營運的影響。其次，航空公司及航管部門要提前規劃單跑道運作能量，設定長短程航班的優先順序，航班紓解效果就會明顯。第三部分是未來航空公司及機場有航班調整也要通知旅客，降低旅客不便。

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