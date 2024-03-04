歲修跑道塞機「桃機11天前才公告」　學者：應提前協調航班改時間

▲桃園機場南跑道維修，航班大塞機，延誤超乎預期。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道昨(3日)開始歲修，飛機集中北跑道起降，逾300多班航班延誤約占47%，其中10%延誤超過2小時以上，桃機全力趕工，力拼今午夜提早16小時完工，明天凌晨恢復雙跑道起降。學者表示，旅客可能6月前或更早已購票，可仿效國外更早發出公告並協調航空公司調整航班時刻。

桃機南跑道進行大規模歲修，因疫後航班快速回溫，昨全天698架次中約有47%班機延務，旅客抱怨炸鍋，53%航班則是準點，今天全天有647架次，上午11時過後為尖峰，航班仍有延誤情況。

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朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，機場跑道由於長期承受飛機降落的重量，為了確保鋪面強度與品質，因此每隔一段時間就必須進行整修。整修的工法依需求不同，有些機場會採夜間分段施工，保持跑道的可用性。

基於航機安全隔離的必要性，盧衍良表示，概念上約每兩分鐘會放行一架飛機起降，因此單一跑道每小時最多能夠操作的起降架次約30架，一旦在特定時間帶內要起降的航機數量多於跑道所能操作的數量，便有可能產生壅塞。

盧衍良指出，雖然桃園機場在2月21日已經發出飛航公告(NOTAM)，但由於旅客購票可能早在6個月甚至更久前就完成，加上航空公司國際航班都有起降時間帶的問題，因此能夠調整的空間非常有限，因此，就會造成如昨日狀況的塞機。

而無論是處理航機離到場管制的近場台，或者是處理機場地面滑行與起降的塔台，盧衍良表示，航管員基於飛安考量，飛機之間必須有足夠隔離，但一旦在空待命飛機數量遽增，其航管作業的壓力也會遽增，必須逐步讓在空機依序落地的同時，還要兼顧放行地面航機，著實辛苦應予肯定。同樣，在空待命的飛航組員，需要時時監控所剩油量，一旦可能低於法定標準，就必須實施轉降，而地面等待起飛的航機駕駛，也必須確保所剩油量合於標準，因此昨日也有不少航機選擇回到機坪重新加油，其辛勞亦應肯定。

盧衍良強調，由於相關壅塞成因並非單一環節所能克服，建議未來此類施工，可以仿效國外做法，更早發出公告，並協調各公司調整航班時刻，紓解單一時間內大量航機起降的壅塞。