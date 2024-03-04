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夢時代3／5停業一天！估4100萬營業額蒸發　今晚全館22點閉店

▲▼ 高雄夢時代廣場。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄夢時代購物中心。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄夢時代購物中心明(5日)將進行全館歲修，今晚營業時間就有所調整，餐廳最晚至晚間8點，秀泰影城售票至晚間9點，全館晚間10點就會閉店，明日全天候暫停營業，若以去年整年業績151億元估算，停業一天約蒸發4100多萬營業額。

每逢閏年，夢時代都會進行四年一度封館歲修，針對機電設備、電力系統等項目保養，以保障消費者購物安全。此次歲修日就在明天，今晚營業時間就有調整。

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夢時代公告，今日主題餐廳營業至晚間8點，B1美食廣場營業至晚間7點，秀泰影城售票至晚間7點，全館將於晚間10點閉店。3月5日全天候暫停營業一天。

▲夢時代明日年度歲修暫停營運一天 。（圖／翻攝自夢時代粉專）

▲夢時代明日年度歲修暫停營運一天 。（圖／翻攝自夢時代粉專）

高雄各家百貨去年業績表現都有成長，漢神本館、漢神巨蛋兩家年增14/3%，已是連續17年正成長。而夢時代去年業績更是大幅成長超過20%，業者表示，因應市場環境彈性應變，積極把握各類商機，持續引進獨家、首發新櫃與品牌新店型，並舉辦符合各式客群喜好的主題活動，滿足顧客食衣住行育樂全方位的需求，帶動年度業績成長。

夢時代去年營業額有151億元，換算日均營業額約4136萬多元，不過每逢閏年歲修，相較去年仍是365天營業，所以實際營業額並未有影響。

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