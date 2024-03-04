翻船事件「悲劇變鬧劇」！卓冠廷開嗆藍白委：到底是哪國民代？

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者閔文昱／綜合報導

立法院內政委員會今（4）邀請海委會主委管碧玲進行專題報告，但先是藍營不滿管擅改「金門撞船案」名稱，雙方從一開始便在主席台擠成一團，會中為程序僵持超過20分鐘，而後藍白立委又提出臨時提案，要求委員會成立調閱專案小組。對此，民進黨發言人卓冠廷痛批，翻船事件是悲劇，「碰到白藍這掛人就變鬧劇。」

卓冠廷4日在臉書發文指出，海巡嚴格執行兩岸共打協議，攔查三無船隻，不幸發生翻船事件，但無黨籍召委高金素梅在安排專報的時候，卻硬要把專報名稱變成「撞船」，質疑「這不是故意帶風向，什麼是故意帶風向？」

▲內政委員會今天排定專題報告，但朝野對「撞船案」用詞有歧見。（圖／記者屠惠剛攝）

卓冠廷表示，司法單位已經介入調查，白藍立委今天卻要提案成立「調閱」小組，問題是這已經是司法調查案件，2015年大法官釋字第729號早就寫得清清楚楚，「為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證」，白藍的做法「擺明了就是提一個絕對不可行的方案，藉此來指控黑幕，不是嗎？」

卓冠廷最後也痛批，白藍立委明著搞認知作戰搞煽動，「到底是哪一國的民意代表啊？」