藍黨團國會改革納「總統國情報告答詢」　藍委憂恐違憲再研議

▲民進黨總統當選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，今（4日）提出國會改革五法，主要內容包括人事同意權、總統國情報告、國會調查權、藐視國會罪、記名投票等。其中對於總統國情報告常態化，國民黨團提案修改《立法院職權行使法》，明定總統應於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統應於就職2週內向立法院送交國情報告，並於1個月內赴立法院進行國情報告。但部分藍委擔心違憲疑慮，黨團將再進行研議。

國民黨團提案指出，立委在總統國情報告完畢後，可以提出口頭或書面問題，立委進行口頭提問時，總統應接受即時詢答，相關發文時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。如果立委提出書面問題，總統應於7日內以書面回覆。

在強化人事同意權審查暨記名投票的部分，國民黨團提案，立法院依規定進行人事同意權審查期間，不得少於1個月，且應於審查過程中舉行聽證會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並在院會以記名投票表決。

不過，在討論到總統相關職權時，有立委表達意見，認為法條可能違憲，依據憲法增修條文與立委職權行使法內容，是得聽取總統向立法院提出國情報告，沒有強制力，憲法增修條文也沒有規定立委可以質詢總統。

由於法案目前有些內容仍有疑慮，黨團幹部將帶回去研議，看如何修改成最佳版本，待重新確認後，再行送出。

