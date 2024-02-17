台北燈節遭酸「中元普渡」　教育局解釋「學生作品」：是神明與仙女

▲台北燈節作品「眾神保佑（龍）平安」（見圖）遭酸「提早中元普渡」，教育局表示，歡迎市民以不同視角欣賞。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2024台北燈節今（17日）正式開展，但在中山堂旁邊的燈組被網友熱議「很陰森」，如同中元普渡。北市教育局回應，該作品為社會大專組擬真神明造型，主題為「眾神保佑（龍）平安」，以數個神明、仙女匯組成一座大型花燈，有「龍（攏）平安」寓意，花燈競賽充分展現不同作者豐沛創造力。市府歡迎市民以各種不同視角欣賞，探索花燈作品的創作意涵。

2024台北燈節「龍躍光城」，第一階段在2月2日先在西門町點亮4座燈組，第二階段今天至3月3日啟動主燈及多元展演。而位於中山堂旁邊的燈組，有網友在臉書PO出照片，指花燈是民間信仰眾神肖像，打燈之後看起來卻相當詭異，不少人看到後忍不住酸說「地府一日遊？」、「提前普渡嗎」，甚至直言「我以為來到奈何橋了」。

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北市教育局表示，2024台北燈節以「龍躍光城」為主題，共有3個燈區，策展概念為祥龍飛躍台北城，捎來光彩之意。其中西門展區包括「競賽燈區」，作品都是參賽者作品，並非官方委託廠商製作。「花燈競賽」旨在推行傳統藝術教育，讓市民與學生也能參與花燈創作。

對於花燈作品遭批評「很陰森」，教育局指出該作品為擬真的神明造型，主題是「眾神保佑（龍）平安」，以數個神明、仙女匯組成一座大型花燈，有「龍（攏）平安」寓意。而花燈競賽充分展現不同作者豐沛創造力，每組作品都展現了自由、多元與活絡的創作能量。北市府歡迎市民以各種不同視角欣賞，探索花燈作品的創作意涵。