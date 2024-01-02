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國三生離世！教團到教育部抗議　籲修法「給教師管教學生實權」

▲▼全國家長會長聯盟遞交「校園不安全」抗議書，要求政府鬆綁教師管教權，並檢討現行保護管束審定、輔導與中介機制。（圖／記者許敏溶攝）

▲全長聯遞交「校園不安全」抗議書教育部，要求政府鬆綁教師管教權，並檢討現行保護管束審定、輔導與中介機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死震驚全台。全國家長會長聯盟對此感到震驚、憤怒與不捨，今（2日）前往教育部並遞交「校園不安全」抗議書，批評現行教師管教學生辦法已矯枉過正，應盡快檢討修正，並給予教師管教學生充分實權，教育部與法務部應檢討現行保護管束的審定、輔導與中介機制，嚴格把關，不要讓保護管束學生成為校園不定時炸彈。

新北市某國中學生，在校園遭一位受保護管束的學生割頸不治，事件引發全國關注。全長聯今天在教育部前召開記者會，高喊「校園不安全、家長不安心，給家長一個交代」等口號，表達對此事件強烈的不滿與抗議，以及深沉憂慮，並遞交「校園不安全」抗議書給教育部國教署，呼籲政府重視校園安全。

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全長聯理事長張哲維指出，一個好好的孩子到學校就這樣離世而去，顯示校園安全網明顯破了一個大口，也讓全國家長擔憂。現行「教師輔導與管教學生辦法」已經矯枉過正，第28、29條幾乎拿掉教師管教權，老師一查學生書包就會被投訴，呼籲教育部儘快檢討修訂，在不影響一般學生基本權益下，應給予老師管教學生的充分實權，以維護校園其他學生最基本的「安全」權利。

張哲維進一步指出，保護管束是矯治犯罪行為人的一種法律手段，希望犯罪行為人在正常生活中有改過向善機會，但若沒有悔改又沒有好好「管束」，就成為校園中的不定時炸彈，且校園絕對不是法務部另外一個管束單位，教育部必須要重視這個問題，與法務部檢討現行保護管束的審定、輔導與中介機制，包括透過觀察認定受管束學生級分，可以回到校園時才放行，對校園安全嚴格把關。

▲▼全長聯遞交「校園不安全」抗議書給教育部。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲全長聯遞交「校園不安全」抗議書給教育部。（圖／記者許敏溶翻攝）

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