　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

▲桃園市某國中驚傳校園霸凌事件，男同學持疑似水壺或棒狀物毆打同學，過程被同學持手機錄影並上傳臉書，市府教育局強調，已組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門家族》）

▲桃園市某國中驚傳校園霸凌事件，男同學持疑似水壺或棒狀物毆打同學，過程被同學持手機錄影並上傳臉書。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門家族》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中驚傳霸凌事件！根據臉書《黑色豪門家族》影片，一名男同學手持棒狀物，朝罹患侏儒症同學用力打，過程都被一旁同學持手機錄下來，引起網友留言怒罵，要求校方處置；市府教育局今（10）日指出，校方昨天已進行校安通報，於今天上午邀集雙方家長到校了解狀況並協調，教育局初步了解學生彼此因言語誤會引發事件，已責成校方依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。

針對有網友將桃園市某國中霸凌影片，內容為國中學生於昨天將一名罹患侏儒症同學帶到校園停車棚霸凌，多名學生圍觀，戴口罩男則直接拿棍棒，大罵三字經後往罹患侏儒症同學臀部猛打，導致對方痛到蹲下，這段影片上傳臉書後，引發許多網友留言關心，要求校方與教育局處理。

市府教育局今天上午回應，有關網路流傳桃園市某國中生對生霸凌影片案，教育局說明如下：
本案為八年級陳生與江生，初步了解因言語誤會引發之事件，昨（9）日中午期間陳生以書本打江生，並由同學錄下上傳至網站群組。校方昨天已進行校安通報並於今（10）日邀集雙方家長至校了解與協調。

教育局已責成校方後續確實依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。此外，校方已啟動輔導、管教機制，分別針對雙方進行輔導及管教措施，必要時轉介少輔會及桃市輔導諮商中心協助、處置。

 【更多新聞】

東非狒狒枉死！農業局技工改口否認喊開槍　律師求情：非一己之私

馬桶蓋下方裝針孔偷拍心儀女同事！　色男判拘50天

偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

 

 

 

ET快訊
這群人最後一拍　展瑞接到失業電話「找到工作了嗎」
快訊／高雄輕軌遭猛撞！車頭車窗破碎　緊急停駛
Ella找老公當經紀人「痛哭認了多次大吵」！
台中20歲男突摔下重機！　遭輾過「斷肢慘死」
沙國發現125km「世界級金礦」！　價值高達1554兆元
快訊／16縣市低溫特報！　今晚到明早10°C↓
麥當勞加薪了！　起薪調升2000元、經理年薪上看150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄輕軌又出事！遭大卡車猛撞　車頭車窗破碎緊急停駛

詐團2個月詐千萬！首腦「天天宮廟問事」　連算命師也被利誘

行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃　鮮血流一地斷腿慘死

女業務替447萬保時捷租車位　竟影印車牌掛另一輛...被抓包慘了

高虹安涉詐助理費！王郁文偵訊光碟「斷片16分」　北院今單獨傳喚

三重「紅配綠」事故！粉紅保時捷距離沒抓好　追尾撞上前車

轎車蛇行太可疑被搜出安毒　駕駛曝：大量購買還送毒咖啡包

桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

恐怖長官！陸軍少校7度持電擊棒電下屬　遭撤職提告結果曝

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

快訊／高雄輕軌又出事！遭大卡車猛撞　車頭車窗破碎緊急停駛

詐團2個月詐千萬！首腦「天天宮廟問事」　連算命師也被利誘

行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃　鮮血流一地斷腿慘死

女業務替447萬保時捷租車位　竟影印車牌掛另一輛...被抓包慘了

高虹安涉詐助理費！王郁文偵訊光碟「斷片16分」　北院今單獨傳喚

三重「紅配綠」事故！粉紅保時捷距離沒抓好　追尾撞上前車

轎車蛇行太可疑被搜出安毒　駕駛曝：大量購買還送毒咖啡包

桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

恐怖長官！陸軍少校7度持電擊棒電下屬　遭撤職提告結果曝

這波新冠雙高峰！前面還有流感夾擊　台大醫分析：春節前一波威脅大

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

沒拆窗還不用水沖！家事達人「這1張」清紗窗　省力妙招曝

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

西武獅昔日隊友認證張誌家很厲害　透露過往個性不太練球

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

73歲阿嬤「胎兒死腹中35年」！　肚痛就醫才知藏7月大石胎

展瑞突被問「找到工作了嗎」　這群人最後一拍…接到關心失業電話

東森寵物送養數「可搭滿3台波音747」　捐糧總量小編可吃20年白飯

路上遇猴子酸「好肥喔」被聽到　男被狂追...求饒連喊：對不起

社會熱門新聞

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

國道7車連環撞1死3傷　肇事男「啟動自駕輔助」

竹北氣爆少年：不應救我　母一聽崩潰

快訊／彰化轎車自撞翻覆　3乘客逃出、駕駛受困亡

快訊／台中住宅清晨火警！1女送醫不治

快訊／新北車禍！機車騎士撞行人命危

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

即／國1「7車事故」1男拋飛車外　5人送醫

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

更多熱門

相關新聞

國三生離世！教團抗議籲修法給教師管教權

國三生離世！教團抗議籲修法給教師管教權

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死震驚全台。全國家長會長聯盟對此感到震驚、憤怒與不捨，今（2日）前往教育部並遞交「校園不安全」抗議書，批評現行教師管教學生辦法已矯枉過正，應盡快檢討修正，並給予教師管教學生充分實權，教育部與法務部應檢討現行保護管束的審定、輔導與中介機制，嚴格把關，不要讓保護管束學生成為校園不定時炸彈。

「擦乾眼淚，跳脫情緒」國三生任課老師再發聲：新的一年記得要微笑

「擦乾眼淚，跳脫情緒」國三生任課老師再發聲：新的一年記得要微笑

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

台南市教育局學生輔導諮商中心辦公室全到位

台南市教育局學生輔導諮商中心辦公室全到位

快訊／遭藍營轟「校安破口」　范雲最新聲明還原主張、批朱侯造謠

快訊／遭藍營轟「校安破口」　范雲最新聲明還原主張、批朱侯造謠

關鍵字：

桃園某國中傳霸凌教育局調查釐清

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面