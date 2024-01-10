桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

▲桃園市某國中驚傳校園霸凌事件，男同學持疑似水壺或棒狀物毆打同學，過程被同學持手機錄影並上傳臉書。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門家族》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中驚傳霸凌事件！根據臉書《黑色豪門家族》影片，一名男同學手持棒狀物，朝罹患侏儒症同學用力打，過程都被一旁同學持手機錄下來，引起網友留言怒罵，要求校方處置；市府教育局今（10）日指出，校方昨天已進行校安通報，於今天上午邀集雙方家長到校了解狀況並協調，教育局初步了解學生彼此因言語誤會引發事件，已責成校方依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。

針對有網友將桃園市某國中霸凌影片，內容為國中學生於昨天將一名罹患侏儒症同學帶到校園停車棚霸凌，多名學生圍觀，戴口罩男則直接拿棍棒，大罵三字經後往罹患侏儒症同學臀部猛打，導致對方痛到蹲下，這段影片上傳臉書後，引發許多網友留言關心，要求校方與教育局處理。

市府教育局今天上午回應，有關網路流傳桃園市某國中生對生霸凌影片案，教育局說明如下：

本案為八年級陳生與江生，初步了解因言語誤會引發之事件，昨（9）日中午期間陳生以書本打江生，並由同學錄下上傳至網站群組。校方昨天已進行校安通報並於今（10）日邀集雙方家長至校了解與協調。

教育局已責成校方後續確實依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。此外，校方已啟動輔導、管教機制，分別針對雙方進行輔導及管教措施，必要時轉介少輔會及桃市輔導諮商中心協助、處置。