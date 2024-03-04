力薦陳琬惠接任！李偉華辭宜蘭縣黨部主委　民眾黨週三開會討論

▲陳琬惠。（資料圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期進行一系列黨內檢討、人事改組，身兼宜蘭縣黨部主委的民眾黨中評委李偉華4日辭掉黨部主委一職，並且推薦曾挑戰宜蘭縣長、宜蘭立委失利的前立委陳琬惠，認為陳具有全國性知名度，且立委選舉選票與縣長選舉時有所成長，顯見經營地方具有成效。而據了解，關於宜蘭縣黨部主委人事案，也將在6日民眾黨中央委員會中討論。

李偉華4日發表聲明，表示自己擔任民眾黨宜蘭縣黨部主委已3年8個月，期間歷經2022地方選舉、2024的總統及立委2次大選，面對長期受藍綠傳統政治勢力、組織派系所掌握的宜蘭縣，黨務經營上的確面臨相當程度的困難與挑戰，但始終不氣餒，亟思以新興媒體文宣及廣納清新形象人才力求突圍。

李偉華提及，事實證明，宜蘭縣民眾黨在近2次大選中的選票成長及與藍綠兩黨差距比例、數據，尤其在非都會選區中達成全國排名名列前茅的目標，無疑成為本黨在選票能量及政黨實力上是極具指標性的選區；不可否認，傳統的組織經營仍是左右大選勝負的重要因素，嚴肅檢視本黨在宜蘭縣得票的成長趨勢，民眾黨在宜蘭縣的空戰能量實已發揮至極致，未來除了必須繼續維持空戰的優勢外，如何走入基層，強化組織能量，無疑是當前黨務發展的主要目標。

李偉華指出，自己目前為民眾黨中評委主委，並兼任宜蘭縣黨部主委，經過2次大選完成國會三黨不過半的階段性任務已經完成，對於宜蘭縣基層黨務的發展必須一棒接一棒，未來地方組織經營，實有另覓熟悉地方生態，同時具有組織規劃能力的人選來接續並主導地方黨務必要。

李偉華說，陳琬惠歷經宜蘭縣長及區域立委兩次選舉，除了具有全國性知名度外，形象、能力俱佳，在剛結束的立委選舉，選票與前次縣長選舉相較，成長更達三倍之多，顯見其經營地方已初具成效，「因此我力薦陳琬惠擔任宜蘭縣黨部新任主委，個人堅信在調整步伐之後，定能繼續穩健向前，達成本黨執政目標。」

據了解，民眾黨將於6日進行中央委員會，其中將會討論到宜蘭縣黨部主委一事。針對李偉華請辭宜蘭縣黨部主委，而李在臉書上力薦她接任？陳琬惠表示，要等黨中央確定人選後，才會對外公布。

至於個人接下黨部主委意願為何？陳琬惠說，黨中央如果需要我，「我當然是會繼續在宜蘭深耕、做服務，絕對是責無旁貸。」畢竟自己在此選過縣長、立委，接下來地方主委的工作就是要將2026選舉打好，倘若有機會接下主委，就會在宜蘭地區找出人才。