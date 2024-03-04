內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

▲內政委員會亂成一團。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

陸船翻覆事件真相未明，立法院內政委員會今（4）日安排專題報告，國民黨立委不滿海委會主委管碧玲，擅自更改書面報告名稱，藍綠雙方從一開始便在主席台擠成一團，召委高金素梅處理程序時，因現場過於混亂，連喊多次請媒體回座仍都無效，這混戰持續近20分鐘，直到第一位民眾黨立委麥玉珍要發言時，高金素梅仍在調整媒體位置，不斷請媒體往後退，麥玉珍直到9時22分才正式開始程序發言。

今日是新國會委員會首次開會，無黨籍立委高金素梅擔任內政委員會輪值召委，排定議程為邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、國防部及海軍司令部參謀長就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

9時內政委員會開始時，藍綠立委便衝向主席台，把高金素梅、管碧玲前方位置擠的水泄不通，藍委要求道歉，綠委護航先不要定義「撞船」並緩頰改名稱已有前例；藍委洪孟楷高喊，「民進黨委員請回座，我們要開會」，但仍無人移動，綠委莊瑞雄則回嗆，「開個屁啊！你們回去坐！」高金素梅眼件混亂不止後表示，現在以內政委員會委員發言，並說民眾黨只有一位，能不能先請他發言？綠委王惠美則喊，要開會趕快啦！

處理程序時吵成一團，高金素梅不斷要求現場安靜未果，最終高金裁示，為了讓會議進行，就讓三個黨團抽籤，看誰第一位程序發言，紛爭才終於告一段落。

