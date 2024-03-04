HPV引頭頸癌男是女9倍　藍綠白喊話賴清德：國中男納HPV公費疫苗

▲國民黨立委李彥秀、林思銘、楊瓊瓔、民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委劉建國、蘇巧慧辦公室與台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會，3日共同舉辦「政策不偏心男女齊防癌」跨黨派記者會。（圖／台灣年輕病友協會）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委李彥秀、林思銘、楊瓊瓔、民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委劉建國、蘇巧慧與台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會，3日共同舉辦「政策不偏心男女齊防癌」跨黨派記者會，向衛福部國健署與即將上任的賴清德執政團隊呼籲，防癌政策應男女平權，將國中男生納入HPV公費施打疫苗政策。

全國家長會長聯盟的張哲維理事長表示，去年自己咽喉長了一顆腫瘤，看診才發現是人類乳突病毒引起，「病毒不會選男或女感染，腫瘤是良性惡性也不是自己能決定，作為家長，我希望我能保護我的孩子」，所幸張哲維診斷後是良性，但已讓他深刻體悟「防癌」的重要性與急迫性。

台北市家長會會長林哲州表示，台北市在今年已經編列預算給國中男生施打HPV疫苗，但基於家長立場，他認為其他縣市或弱勢團體可能因經費負擔而退縮，因此他呼籲中央政府應擴大補助範圍，以確保每位學童都能在防癌措施中獲得平等的機會。

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長說，去年台癌執行的一份HPV家長認知調查民調中，顯示家長對於兒子也有機會感染HPV的警覺性不足，此肇因於政府政策未與時俱進，但相關實證已顯示，不分男女皆有8成機率感染HPV，男性自體清除病毒的能力卻差於女性，所以歐洲癌症組織早在其聲明中，把「2030年前，不分男女性，HPV疫苗接種率達成全體的90%」訂為首要目標，蔡麗娟呼籲全國應該同步兩性施打，並認為政府應該加強衛教推動，消彌錯誤認知。

台灣年輕病友協會劉桓睿副理事長則表示，一人罹癌全家受苦，我們不該讓遺憾發生，2022年全國癌症治療人數高達83.4萬人，健保用在癌友健保支出金額高達1,334億元，不管是治療人數或健保支出金額都創史上新高，可以看出癌症防治的重要性；他更提出財源相關的討論，表示若能於今(113)年例行討論菸捐調整事宜時，將調漲菸捐後的收入做為HPV疫苗施打財源，不但能夠減少青少年和男性的吸菸率，降低醫療資源耗費，更能幫助降低HPV相關癌症發生。

李彥秀表示，去年她向台北市長蔣萬安提國中男施打HPV疫苗，台北市長蔣萬安立刻進入狀況編列預算，「但我更希望照顧全國青春期的孩子，不要讓不同縣市的孩子，在健康上受到不公平待遇」。

林思銘補充，HPV口腔感染，男性是女性的1.3倍；HPV引發的頭頸癌，男生是女生的9倍，HPV傳染鏈若不是男女共同阻斷，防治等於做半套，台灣HPV引發的口咽癌成長迅速，英、美、德、澳等先進國家早就施行HPV兩性共同施打，台灣作為國際公衛模範生，HPV防治政策不能再落後了。

楊瓊瓔則向準總統賴清德喊話，她認為台灣目前正面臨少子化問題，孩童健康是國家最重要的資產，值得提供最好的疫苗降低青年罹癌風險，並表示美國ACIP於2022年建議，9-18歲男女共同施打HPV疫苗，台灣也已經有八大醫學會發聲明表示，國中時期不論男女都是最好的接種年齡，「賴清德總統選前已經說過要『投資未來世代』，防癌疫苗就是投資下一世代的健康，還能降低未來醫療負擔，相信賴清德也會同意，防癌疫苗政策不該有性別差異，中央應該加速推動」。

蘇巧慧辦公室則表示，她在衛環委員會時，已多次就國中男公費施打HPV疫苗質詢衛福部，認為中央政策以國中女為補助對象，忽略男學生感染HPV的高風險，她認為防癌政策不應該分性別、更不該分區域，再次呼籲落實政策公平性，應由中央統一提供國中男女生施打。

陳昭姿則指出，男性感染HPV的清除能力比女性差，輕則可能導致菜花，嚴重可能導致HPV相關癌症包含子宮頸癌、口咽癌/頭頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌；HPV疫苗有90%的保護力，預防重於治療，這樣的投資報酬率是最高的。

在健康投資方面，陳昭姿表示，每位國中生施打疫苗的成本大概是不到5000元左右，以HPV會導致的口腔癌為例，患者每人每年平均花費約19萬醫療費用，投資報酬率將近20倍的比例，有些病人使用標靶或免疫新藥也可能動輒上百萬支出，因此前期預防的投入同時也可以降低健保支出。