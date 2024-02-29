「拿下新北市就拿到2028地位」　吳子嘉：賴清德絕不讓蘇巧慧選

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

對於各政黨佈局2026縣市長選舉，美麗島電子報董事長吳子嘉日前指出，新北市將是未來的戰略據點，誰拿到新北市，誰就拿到2028的地位，目前國民黨傳出立委洪孟楷、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，甚至國民黨團總召傅崐萁都有意參選。至於民進黨會由誰出戰？他直言「百分之百跟你保證，賴清德不會讓蘇巧慧選，因為蘇巧慧會輸，怎麼可能讓她選！」

吳子嘉在節目《董事長開講》中表示，2026國民黨極有可能會輸掉的就是新北市，因為新北市是唯一在六都裡面不確定的戰略標的物，目前他聽到很多人要出來選，包括立委洪孟楷、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，甚至傳出國民黨團總召傅崐萁要參選。但他也懷疑，「傅崐萁和民眾黨立委黃國昌比較好，是否有藍白合的策略考慮？若在新北實踐的話，新北就不會丟掉了。」

吳子嘉指出，新北市會是未來的戰略據點，誰拿到新北市，誰就拿到2028的地位；換言之，如果新北市丟掉了，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫就都掛掉了。因此，吳子嘉認為，賴清德絕對不會放過新北市，民進黨新北市絕對不可能會是蘇巧慧出來選，「百分之百跟你保證，賴清德不會讓蘇巧慧選，因為蘇巧慧會輸，怎麼可能讓她選！」

吳子嘉解釋，最近他有個案子，是他罵BNT的合約，前行政院長蘇貞昌是原告，他是被告，目前法官的態度一直傾向於要調查蘇貞昌，甚至接受他要求把BNT合約解封，所以他認為有很多的巧合在發展中，說不定BNT合約被打開後，蘇貞昌購買BNT的價格，比鴻海集團創辦人郭台銘購買價格貴了1億美金，那蘇巧慧還能選嗎？賴清德雖然是民進黨連續執政，但是他比政黨輪替還要更政黨輪替。