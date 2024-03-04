陸全國人大會議5日開幕「會期7天」　婁勤儉：實現十四五關鍵一年　

▲大陸十四屆全國人大二次會議行前記者會，第10位新聞發言人婁勤儉新亮相。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大二次會議，今（4）日中午12時在人民大會堂舉行新聞發佈會。去年由外交體系出身王超擔任新發言人，今年改為工信部出身的婁勤儉新亮相，擔任第10任新聞發言人。婁勤儉也介紹，今年人大5日開幕、11日閉幕，總會議會期7天，大會將審議7項議程。他強調，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。

發言人婁勤儉首先預告會期和參與人數，十四屆全國人大二次會議於3月5日上午10時開幕，3月11日上午閉幕，會期共7天。大會預備會議通過了大會議程，十四屆全國人大實有2996代表人，目前已有2897名代表向大會報到，大會各項工作全部準備就緒。

婁勤儉指出，今年中華人民共和國成立75週年，是實現十四五規劃目標任務的關鍵一年，也是全國人民代表大會成立70週年，即將召開十四屆全國人大二次會議，是今年國家政治生活中的一件大事。

稍早大陸官媒發佈十四屆全國人大二次會議預備會議通過今年人大議程，婁勤儉介紹，一、審議政府工作報告；二、審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計劃草案；三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案；五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；六、審議最高人民法院工作報告；七、審議最高人民檢察院工作報告。

▲ 2024大陸全國人大會議行前記者會恢復以往狀態，中外記者可以自由進出採訪。（圖／翻攝 央視）

婁勤儉表示，本屆審議期間會舉行三次記者會，每次全體會議前將安排代表通道，全體會議後將安排部長通道會議採訪以現場方式為主，綜合採用視訊等多種方式進行，有現場採訪、網路視訊、書面採訪等。

據了解，婁勤儉婁勤儉現任全國人大外事委員會主任委員。公開信息顯示，婁勤儉出生於1956年12月，漢族，貴州桐梓人，研究生學歷，工學博士學位，教授級高級工程師，1975年8月加入中國共產黨，1973年8月參加工作。

婁勤儉曾先後任職電子工業部、信息產業部、工業和信息化部，2010年由工信部副部長調任陝西省委常委、副省長，2012年12月任陝西省委副書記、代省長，2013年1月任省長，2016年3月任陝西省委書記。2017年10月，他調任江蘇省委書記，至2021年10月卸任。

2021年10月，任第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。2023年3月，任第十四屆全國人大常委會委員、外事委員會主任委員。

全國兩會首次舉行新聞發佈會，於1983年6月召開的六屆全國人大一次會議和全國政協六屆一次會議。兩會建立的新聞發佈會制度就一直延續至今。此前共有九人擔任過全國人大會議發言人，分別是：曾濤、姚廣、周覺、曾建徽、姜恩柱、李肇星、傅瑩、張業遂、王超。