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大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣問題」是中美關係最大爭議　陸人大聲明痛批粗暴干涉內政

▲▼ 2024陸人大會議記者會、新發言人婁勤儉 。（圖／翻攝 央視）

▲ 2024大陸全國兩會人大會議行前記者會發言人婁勤儉。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大二次會議今（4）日中午12時在北京舉行新聞發佈會。今年沒有任何單獨的涉台議題，僅針對美國大選對於中美關係的影響，一併提到「台灣問題」。人大新聞發言人婁勤儉指出，中國不會干涉美國選舉內政，反倒是美國議員拋出反華議案與言行，甚至竄訪台灣，粗暴干涉中國內政，干擾兩國正常交往合作，「中國人大透過聲明，明確表態中方堅決反對。」

今年大陸全國兩會人大行前記者會於今中午12點在北京人民大會堂舉行，按照往例政協或人大行前記者會都會有涉台議題，大方向介紹未來一年對台工作目標，今年完全沒有針對涉台議題。人大行前記者會則把「台灣問題」放在中美關係提問，一併回答。

《美聯社》記者提問，「去年『拜習會』舊金山會晤後，兩國關係出現改善跡象，外界觀望美國大選結果，對中美關係產 生什麼影響？」

婁勤儉首先強調，「中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。」中方的態度一以貫之，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。希望美方遵守承諾，中美關係「五個共同」重要支柱，兩國元首舊金山會晤達成的共識和願景落到實處。

談及美國大選對中美關係影響？婁勤儉指出，「美國大選是美國內政，我們對此不持立場。不論誰當選，我們都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。」

▲大陸十四屆全國人大二次會議會前記者會，發言人婁勤儉。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸十四屆全國人大二次會議會前記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

話鋒一轉，婁勤儉開始痛批美國，「在中國老百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反華議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至竄訪中國台灣地區。」

婁勤儉稱這些做法，「粗暴干涉中國內政」，損害中方正當權益，干擾兩國正常的交往合作。對此，中國全國人大也通過發表聲明等方式，明確表達了中方堅決反對的立場和態度。

婁勤儉也提出，過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，中美立法機構仍通過各種方式保持著接觸。他舉例，去年美國國會參議院多數黨領袖舒默參議員率兩黨議員代表團訪華就是其中的一個例子。

婁勤儉呼籲，今年是中美兩國建交45週年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此瞭解，為中美關係平穩發展發揮建設性作用。

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