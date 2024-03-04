「反間諜法」讓外資憂心　婁勤儉：中國大門對世界始終打開

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施，引起外資擔憂。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大二次會議今（4）日中午12時在北京舉行新聞發佈會。談及《反間諜法》與保守國家秘密法，引起外資的焦慮與擔憂。人大會議新聞發言人婁勤儉指出，外界對於反間諜法是錯誤解讀，中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。

今年大陸全國兩會人大行前記者會於今中午12點在北京人民大會堂舉行，人大會議新聞發言人婁勤儉回答中外記者共13個提問，涉及內政經濟、國防軍費、中美關係、香港和南海問題、《反間諜法》等議題，今年沒有提出「台灣問題」，併入中美關係問答。

《路透社》提問，「中國自去年修訂反間諜法後，又修訂通過了保守國家秘密法。新修訂法案中寬泛、模糊的表述引發一些外國投資者的擔憂，自己是否會因正常的商業行為而受到懲罰。請問，今年是否還會進一步修訂相關的法律，從而給市場帶來更多的不確定性？」

婁勤儉表示，去年4月，全國人大常委會審議通過新修訂的反間諜法。有外媒報導，這次修法擴大了間諜行為的範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險。「在這裡，我要特別強調，這是對反間諜法的錯誤解讀。」

▲大陸十四屆全國人大二次會議會前記者會，發言人婁勤儉。（圖／記者蔡儀潔攝）

婁勤儉現場呼籲，「大家可以仔細讀一下條文。」新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借鑒各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科研合作、學術交流等正常活動

婁勤儉再次強調，「我們反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。」近年來，全國人大常委會先後制定和修改了多部涉外法律，並在本屆立法規劃中安排了多個涉外法律項目，為保護在華外國人和境外企業、組織的合法權益提供了法律依據，支持市場化、法治化、國際化一流營商環境建設。

婁勤儉說，中國始終堅持改革開放基本國策，發展對外關係、促進友好交往，歡迎並吸引外國人和境外企業、組織來華商貿投資、交流合作。「對這一點，中國的態度從未改變，也不會改變。」

最後，婁勤儉表示，「中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。開著門，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。」中國將堅持在法治基礎上推進高水平對外開放，在擴大開放中推進涉外法治建設，不斷夯實高水平開放的法治根基。