外媒「緊盯」2024解放軍國防預算　婁勤儉：保持合理穩定增長

▲大陸2024年國防軍費預算，持續維持定增長。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大二次會議今（4）日中午12時在北京舉行新聞發佈會。問及每年受外界注目軍費增長幅度？人大會議新聞發言人婁勤儉指出，中國的國防支出總體保持合理穩定增長，相較美國等軍事大國等支出一直都較低。談及「南海問題」則是強調以鄰為善，但中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家的合作是開放包容，不是排他。

今年大陸全國兩會人大行前記者會於今中午12點在北京人民大會堂舉行，人大會議新聞發言人婁勤儉回答中外記者共13個提問，涉及內政經濟、國防軍費、中美關係、香港和南海問題、《反間諜法》等議題，今年沒有提出「台灣問題」，併入中美關係問答。

依照往例，外媒年年關注「國防預算」問題。今年由《意大利安莎社》提問，「國防預算是每年兩會最重要的議題之一，去年中國的軍費同比增長7.2%，達到了1.56兆元人民幣，這是四年來的最大增幅。當前，南海、東海局勢緊張，能否介紹今年國防預算的情況？」

婁勤儉指出，按照國防法、預算法等法律法規的要求，國防支出預算是國家整體預算的一部分，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公佈。

婁勤儉強調的是，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。

▲ 中國與周邊國家「南海問題」沒有共識。（圖／路透社）

《新加坡亞洲新聞台》提問，「中國表示，其周邊外交政策旨在維護地區安全、推進地區繁榮。但有些國家認為，中國把南海變成了一個『危險的爆發點』，本地區仍然存在一些未解決的問題。請問中方將如何應對，從而避免緊張局勢升級，影響亞洲穩定？另外，中方對與周邊國家關係前景是否感到擔憂？」

婁勤儉回應，中國周邊外交的基本方針，就是堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，突出體現親誠惠容的理念。

婁勤儉強調，「中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過對話協商妥處有關問題，共同維護南海地區的和平與安寧。」

他指出，「中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家的合作是開放的、包容的，不是排他的。」中方將繼續積極踐行親誠惠容理念，深化同周邊國家友好合作和利益融合，讓中國式現代化惠及更多周邊國家；弘揚和平、合作、包容、融合的亞洲價值觀。