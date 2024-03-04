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竹市校園智慧通App增繳費新功能　三校試行

▲陽光總務團隊開會討論既有紙本繳交學費如何以e化方式、智慧繳費。（圖／新竹市政府提供）

▲陽光總務團隊開會討論既有紙本繳交學費如何以e化方式、智慧繳費。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「竹市校園智慧通」App新增繳費新功能！新竹市擴大校園智慧通App功能，112學年第二學期開始，除了查詢孩子在校情形，包括出缺席、班級課表、健康成長、午餐提供資訊、交通車動態、利用學習平台資源外，還能繳交註冊費及學雜費，新增的繳費功能，目前由陽光國小、龍山國小、成德高中等三所學校率先試行，市府力拼後續有更多學校開通校園智慧通繳費功能，讓家長繳納學校相關費用更加便利。

新竹市長高虹安表示，市府團隊致力於推動智慧校園，提供師生家長更便利的校務數位管理與e化服務，近期更進一步，將全面推廣校園智慧通App的繳費功能，除了繳納註冊費、學雜費外，還可依據學校業務需要，開通各項繳費功能，類似社團費、午餐費等，可提升家長和學生的智慧校園生活，更增加便利效益性；此外，App繳費還有提醒繳費功能，可讓家長不會錯過繳費時間，無紙化也符合中央節能減碳政策，市府和師家長一起永續環保愛地球。

教育處長陳木金表示，推廣智慧繳費功能是市府落實智慧化校園管理的重要一環，旨在提供更方便、更快捷、更多元的學費支付方式，讓家長和學生可以更輕鬆地處理、完成繳費事宜。

教育處表示，目前由三個學校，包括陽光國小、龍山國小、成德高中為竹市親師生平台暨竹市校園智慧通App的「繳費智慧通」前導學校。這學期開始，這三所學校提供家長利用繳費智慧通的功能繳交註冊費。家長下載App完成親子綁定流程後，即可透過手機、平板等載具，了解註冊費明細，並可選擇信用卡、ATM、多元支付（台灣銀行隨身PAY、台灣PAY、一卡通、悠遊卡）、超商繳款等繳費方式進行繳費。App也有「提醒」功能，在繳費截止日的前一天，會主動推播提醒家長，讓家長在忙碌的生活中也能掌握學校訊息，親師生溝通無障礙、零距離。

陽光國小校長謝佳曄表示，這學期學校試辦註冊繳費無紙化，行政團隊事前與App系統開發團隊、教育處網路中心，針對學校端需求、家長端需求充分溝通討論，期盼運用資訊科技的便利性，為智慧校園與環保永續盡心盡力。

陽光國小家長會會長傅立汎表示，這學期配合學校試辦使用竹市校園智慧通App的繳費智慧通註冊繳費，覺得App的介面操作直觀容易。

教育處說明，家長只需透過手機下載校園智慧通App，並登入註冊成功後，即可在行動裝置上查詢繳費單，並且提供多元的線上支付方式，包括LINE Pay一卡通、信用卡等。這項新系統將大大簡化家長的繳費流程，讓家長們不需要再親自前往學校或依賴紙本文件，即可輕鬆完成繳費作業。

教育處指出，竹市親師生平台暨竹市校園智慧通App繳費智慧通這項新功能，將為家長和學生帶來更大的便利，同時也將有效減輕學校行政工作負擔，目前由三所學校優先試行，市府預計這學期擴大辦理教育訓練，力拼113新學年度有更多學校開通APP繳費智慧通功能，並提供必要的支援指導與創新服務，確保智慧校園的有效運作和家長的友善體驗。

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