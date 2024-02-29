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竹市候用校長儲訓啟航儀式登場　高虹安勉齊心落實新竹好學

▲市長高虹安頒發校長候用人員參加儲訓證書以及師傅校長聘書。（圖／新竹市政府提供）

▲市長高虹安頒發校長候用人員參加儲訓證書以及師傅校長聘書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育生力軍，為夢啟航！新竹市政府今(29)日舉辦「112學年度國民中小學校長候用人員儲訓啟航儀式」，在全國校長協會理事長張信務見證下，由新竹市長高虹安親自頒發校長候用人員參加儲訓證書以及師傅校長聘書，並遵循古禮舉行拜師儀式。高虹安表示，校長是學校的領航者，期盼候用校長們透過充實的儲訓課程及師傅校長們的經驗傳承，成為卓越教育領導者，與市府團隊齊心落實新竹好學。

高虹安表示，校長是引領學校發展的提燈引路人，今年竹市共有9位校長候選人參訓，市府也為其媒合9位經驗豐富的師傅校長，透過經驗傳承引領候用校長們邁向卓越領導人之路，展現竹市生生不息的堅強教育實力。

候用校長們將透過豐富多元的儲訓課程，精進教育領導能力，並強化校務發展、行政管理、教學領導、公共關係、專業責任及家長參與等六大校長學核心知識，期盼校長們秉持教育初衷，運用專業展現卓越領導力，同時為孩子們搭建適性學習的舞台，共同實踐「新竹好學」教育目標。

張理事長表示，感謝高市長對於教育的重視及支持，親自參與候用校長儲訓啟航儀式，讓全國看見竹市的教育特色，期望竹市的候用校長們能夠在儲訓課程中，學習並掌握更多的教育領導力，成為更具影響力和感染力的教育領袖，帶領學校走向更加美好的未來。

教育處長陳木金表示，此次儲訓啟航儀式象徵為期18個月的儲訓課程正式開始，包括前6個月的校長學專業核心知識培訓，以及12個月的教育行政實習與校長實務能力訓練，這是重要的起點，期許候用校長能夠在未來成為卓越教育領導者，為竹市的教育事業注入新活力，開創適性多元科技與人文共舞的美好教育願景。

教育處表示，竹市112學年度共有9位校長候用人員參訓（國中2位、國小7位），教育處特地安排9位師傅校長進行陪伴與指導，採遵循古禮拜師儀式，由校長候用人員向師傅校長奉上拜師六禮，象徵著教育經驗傳承，後由師傅校長回贈「直尺」，象徵著堅守教育原則、堅持正確的道路帶領學校。

教育處說明，期許透過這次儲訓啟航儀式，讓候用校長們在未來的教育工作上更精進，為竹市教育作出更多貢獻。

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