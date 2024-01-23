樂齡長輩活力無限　竹市樂齡學習聯合成果展閃亮登場

▲策展當日體驗課程與表演。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

讓長輩樂而忘齡、樂活安康！「112年樂齡學習聯合成果展」即日起於衛生社福大樓九樓—終身教育學習中心活力開展，此次展覽分成動態與靜態，充分展現高齡長輩們的活力與創造力，靜態展覽至1月26日12時止，歡迎民眾把握機會參展給予長輩們更多的鼓勵。

新竹市長高虹安表示，市府重視高齡長軰的生活，積極推動高齡者「快樂學習、忘記年齡」以及「在地老化、成功老化、活躍老化」的理念與目標，規劃多元高齡學習課程及創意活動，提供市民「樂學習．樂參與」終身學習管道，部分學員從受教者變為施教者，更成功帶動學習風潮，教育部統計111年竹市參與逾14萬人次，執行力連續七年蟬聯全國第一並榮獲教育部評鑑優等佳績，堪稱落實推動「活到老、學到老」最佳樂學、好學代表的模範城市。

教育處長陳木金表示，市府由衷感謝東區、北區和香山區樂齡學習中心在終身學習領域的悉心經營與無私奉獻，除藉由今日成果展頒發感謝狀，嘉勉三區樂齡學習中心行政團隊及所有人員，並感謝此次活動贊助單位及長期來拋磚引玉挹注資源在高齡教育推動經費的公益財團法人。

展覽首日由動態表演，樂翻天—風巔打擊樂開啟活動序幕，接續有三區樂齡學習中心合唱「因為你、因為我」—樂齡版，加賀谷音樂療癒、口琴合奏、客家歌謠、民歌五重唱、喜娃迎春（戲劇）、舞動太極、曼妙肚皮舞，展現長輩們的熱情活力。

靜態展示，由三區師生攜手呈現花藝設計、十字繡、書法藝術、鈎鈎樂、素描色鉛筆、壓克力彩繪、速寫輕水彩、素描及色彩繪畫、陶藝創作、創皂慢生活、環保手工藝、玻璃藝術等精彩的展示作品，發揮長輩們的創造力，吸引民眾流連忘返。

教育處指出，另外，展覽首日有各中心精選具人氣指數課程進行演繹的體驗教室，吸引市民體驗互動教學，闖關攤位擠滿許多家庭親子與祖孫攜手完成挑戰，活動現場準備的公仔禮盒全數發放完畢，讓參展人帶走美好回憶。

教育處表示，此次成果展集結三區樂齡學習中心呈現動態演出、靜態展示、體驗教室等各具特色與創意巧思之豐碩成果，感謝三區樂齡學習中心於社區積極拓點，並透過各學習據點形塑在地特色，串連終身學習網絡，建立資源共享平台，將學習資源與機會平均分配各社區，滿足各年齡層具備源源不絕的學習熱情與能量，讓長輩越活越年輕。