竹市54位中小學校長會聚談創新　高虹安肯定科技翻轉教育

▲新竹市長高虹安表揚並獎勵各校專長項目及競賽成果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(19)日於市府大禮堂召開112學年度第2學期中小學校長會議，邀集新竹市54位中小學校長參與，就當前各項重大教育議題集思廣益並凝聚共識，同時由市長高虹安表揚並獎勵各校專長項目及競賽成果，包括雙語標章學校、教學卓越獎、校長領導卓越獎、指導感謝狀、學習扶助績優人員、鐸聲伴學獎、品德教育特色學校、教育部數位學習精進方案績優學校、教育部全國5G新科學習肯定獎、師傅校長培訓證書等。

高虹安表示，市府重視各校特色發展，推廣科技翻轉教育，會議首先邀請前教育部部長吳思華教授以「校長的創新經營」為題，進行專題演講。吳前部長分享人文創新思考、AI智能教育、產業與競爭分析、知識經濟、創新與創造力，期許校長們將吳前部長分享的體悟啟發及感受帶回學校，融會貫通分享給同仁及師生，轉化成辦學的養分，讓竹市的教育更有競爭力。

高虹安提到，市府團隊已完成「班班有冷氣」政策，緊接著繼續打造「新竹好學、安心就學」的優質校園，今年也挹注4千萬元，補助11校大型集會場所裝設冷氣，提供學校師生安全、舒適的集會場所。市府改善校園建設的腳步不會停歇，持續推動校舍新建及整建工程，積極爭取中央經費，補助各校充實及更新各項硬體設施，包含體育設備、老舊廁所整建、新建社區共讀站、通學步道等各項工程。

此外，竹市有國中小面臨增班但校舍不足狀況，為落實居住事實查核，高市長責成教育處積極進行相關修法工作，終於在今年1月底完成修正發布總量限制入學要點，學區劃分作業亦即將完成，邁向「就近入學、校校均質」的施政目標。

回顧過去一年竹市教育上的各項改善與解決的問題，除學區劃分作業，市府團隊也規劃8條安心通學專車路線，來滿足孩子就學通勤需求。同時大力提倡通學步道，向中央積極爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，並跨局處重新規劃校園周邊人車動線，改善並建設通學步道，給學童安心上下學的學區環境。

數位科技結合教學是未來趨勢，「智慧好學、躍動新竹」推動一年來，市府逐步打造優質的智慧學習環境，推動教科書無紙化、生生用平板等教學模式，並建置大尺寸觸控螢幕，未來以每年800間逐步完成「生生用平板、班班有大屏、一師一載具」等目標，透過更新良好的教學設備，不只提升了教師的數位結合課程教學能力，也有效提高師生間的互動頻率，帶動學童主動學習意願，並屢獲教育部頒獎肯定，要感謝各校校長的努力與奉獻。

教育處長陳金木表示，竹市去年獲《遠見雜誌》評為「運動天才之都」，全國性運動會每位參賽人員積分為一般縣市組最高，獲金牌殊榮，今年將規劃各項運動賽事、多元運動活動及課程，並爭取更多經費補助，來協助各校運動場地及周邊設施整建作業，建置竹市友善運動環境，帶動全民運動風氣。最後，陳處長也勉勵各校校長秉持教育初衷、持續精進自我，共同打造屬於竹市的優質教育特色，攜手落實「新竹好學」城市願景。