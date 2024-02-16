竹市「護童專案勤務」守護學童安全　讓孩子安心迎接開學日

▲「護童專案勤務」市長高虹安前往東門國小護心學童開學。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護學童開學安全！今(16)日是全國各國民小學112學年度第二學期首日上課，新竹市警察局針對轄內各國小啟動護童專案勤務，動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護。新竹市長高虹安特別前往東門國小關心學童上學狀況，共同守護學童安全。

高虹安說明，交通安全觀念需要向下扎根，家長們接送學童上下學時，記得遵守交通規則，做孩子的好榜樣，讓孩子學習正確的交通安全觀念，竹市警察局今日針對轄內國民小學啟動護童專案勤務，動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護，讓學童平平安安出門、快快樂樂回家。

「學童安全，市長用心！家長安心！」警察局長邱紹洲表示，為維護學童上下學的交通安全，市府持續做好校園周邊交通安全措施，同時也呼籲駕駛人行經校園周邊路口時應降低車速，並在行人穿越道前停車讓行，減少車禍事故發生；並請家長接送學童時嚴守交通規則，選擇合適的停車場或合法路邊停車地點，陪同學童步行進入校園，以確保學童的進出安全。

警察局表示，警察局十分重視校園及學童安全，將持續落實各項勤務，阻絕違法情事進入校園，防制學生遭受不法危害，提供學童安心友善的成長環境。