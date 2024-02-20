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年後好消息再一樁　竹市關埔國小景觀工程開工

▲關埔國小空拍圖。（圖／新竹市政府提供）

▲關埔國小空拍圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市家長、學童期盼已久的「關埔國小三期景觀及現有工地防護工程」，在新竹市政府及多方共同努力下，克服重重困難在去年底順利決標，並於19日正式開工，預計今年底完工。新竹市長高虹安表示，市府團隊排除萬難，努力推進工程進度，此工程範圍包含校園中央草地、跑道、戶外排球場、校門周邊及校園中庭、體育館周邊工地保護等，未來將分階段施作，完工後將升級關埔國小校園環境，提供師生優質多元的活動空間。

高虹安指出，市府團隊秉持「新竹好學、安心就學」教育理念，竹市人口持續成長，園區及關埔周邊移入人口亦逐年攀升，導致許多學校可容納人數不足，為保障師生權益，市府透過新增光武國中及建功高中校舍、改善校園環境等方式多管齊下，達成校校均質、均衡學區及適性教學目標，致力營造「孩子開心、老師安心、家長放心」的優質教育環境。

關埔國小三期工程面臨營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料以及規格等諸多困難，在市府與各方共同努力下順利開工，感謝好士達營造股份有限公司共同為竹市孩子們打造美好的校園環境，同時市府也會密切督導工程進度，確保工程如期如質完工，提供學童與周邊居民安全舒適的學習與通行環境。

教育處說明，關埔國小景觀工程將中央草原延伸至教室空間，盼透過創意且貼近生活的設計，激發學生的好奇心，讓孩子們在自然環境中自由探索。同時，也會將校園中庭、校門空間及改善周邊行人步行環境一併改善，提升整體活動機能，使關埔國小成為一個友善、安全、舒適的綠活校園。

工務處說明，此次工程規劃分區、分期進行，孩童安全是第一順位，施工期間皆會確實以圍籬區隔工區，並與校方協調施工時間，做好相關噪音及空污防制措施，確保工程期間不影響教學品質。

關埔國小校長陳思玎說，感謝市府團隊排除難關，積極推動關埔國小工程，在景觀工程完工後，學校能夠更靈活的安排課程，滿足不同年級學生的需求，讓孩子能在自然環境中觀察、遊戲和學習，與大自然建立更密切的聯繫，讓關埔國小的孩子們擁有自由創造力，與社區、情感、知識緊密相連，充分展現出關埔國小與大自然共好的學校特色。

教育處長陳木金表示，全校景觀工程完成後，將為孩子們帶來更多學習的可能性，市府各局處致力推動工程進度，並定期召開督導會議及現場督導，持續打造家長放心的教育環境，同時讓學生在安心學習的環境中茁壯成長，創造美好的校園回憶。

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