13歲兒被鄰居告竊盜！律師「喊3萬」陪去警局：會被關　母嚇壞了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親焦急透露，13歲兒之前調皮，把鄰居信箱裡的東西拿走，後來他們將物品歸還，仍被提告竊盜，於是上網向某個自稱是法扶的協會求助，而諮詢的律師竟聲稱，這件事很嚴重，會讓孩子留下前科、甚至被關，接著開價3萬，表示能陪同赴警局順利化解。對此，律師呂秋遠不以為然，砲轟根本胡說八道，「妳就是帶孩子去警局做筆錄，承認錯誤、道歉。」

該名母親透露，兒子今年13歲，他先前調皮把人家信箱裡的東西拿走，後來社區總幹事聯絡他們，轉告失主的意思，說是只要東西歸還，就不會提告，「我們當下東西就還他了，但現在警察打電話來，說有人告我孩子竊盜，要孩子去警察局做筆錄，請問我們該怎麼辦？」

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聞言，呂秋遠直言，「就去做筆錄沒關係！做完筆錄以後，會移送到少年法院審理，只要孩子願意認錯，原則上法官都會給機會，一般大概就是假日輔導或是訓誡，這件事並不嚴重。」

然而，母親接著表示，「可是我請的律師跟我說，這件事很嚴重，小孩會有前科紀錄，可能會被關。他還說，只要我請他陪同我們去警察局，他可以保證案件在警察局就結案了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

這番話讓呂秋遠震驚不已，表示根本一派胡言，同時不忘詢問是從何找來的律師。而該名母親被這樣一問，則老實交代道「就是上網搜尋什麼某某扶助協會的，他說他們這個協會是公益性質，可以幫忙我們弱勢，然後陪我兒子去警察局，收3萬元。他人不錯啦！還可以讓我分期付款，我只是想確定他說得對不對。」

對此，呂秋遠連忙搖頭，表示法律扶助基金會所指派的案件，絕對不會對當事人收費，「再者未滿18歲犯法，這是少年犯，就算犯罪成立，成年後就會塗銷前科紀錄，更何況你這個案件是輕罪，一般不會移送到檢察官那裡，可能在少年法院就結束了，有可能就是讓妳兒子在假日去上法治教育課程，這件事，不可能在警察局就結束，一定會移送到法院。」

而網友們看完則紛紛大讚，「好人一生平安，會有好報的，謝謝你善良的律師」、「經一事長一智」、「長知識了」、「之前看過一個假冒律師的，還有模有樣接了很多案，賺了不少錢，很後面才被抓包」、「好人做盡了，下輩子肯定成仙」。