南亞科工程師竊20奈米晶圓機密轉投大陸　遭判1年10月定讞

▲南亞科技公司出現工程師竊取營業機密案件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾在南亞科技公司工作的李姓資深工程師，為前往大陸的半導體公司任職，2016年間將南亞科20奈米晶圓所有製程複製列印，研讀熟記後赴大陸工作。南亞科提告，智慧財產法院將李男判刑1年10月，案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，李男（53歲）自2006年起就在南亞科技公司工作，2016年間更擔任該公司錦興廠的產品部小組長，得以接觸公司內部機密，並熟悉公司晶圓產品製程。但他為了前往大陸西安紫光國芯半導體公司任職，2016年12月間，利用參加線上訓練課程與假日等時機，在南亞科技公司辦公室，以個人電腦登入帳號、密碼，意圖複製20奈米晶圓機密；但因限制存取而未成功。

之後李男改採螢幕截圖方式，將20奈米晶圓所有製程複製列印，研讀熟記。李男隨後參加大陸公司的視訊面試，並在2017年1月間搭機到大陸公司面試，但卻未能順利取得新工作。南亞科技公司察覺有異，報請檢調單位查辦，檢方查出李男惡行，因此依照《營業秘密法》「未經授權而重製營業祕密罪」提起公訴。

法院審理時，李男坦承確實以螢幕截圖方式拍下20奈米晶圓製程，但這些螢幕截圖並非營業秘密，只是為了讓自己更充實而列印，並無在我國範圍以外使用之意圖。但法院審理後，認為這些螢幕截圖確實具有營業秘密，而且李男還帶著這些資料前往大陸應試，成立本罪。一審桃園地院智財庭將他判刑1年10月。

案經上訴，智財法院審理後也認為有罪，駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院審理後也認定有罪，駁回檢辯雙方上訴，全案就此確定。