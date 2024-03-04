修車師駕警車闖紅燈撞傷人　警局遭索賠5百萬還好免賠

▲修車師傅開警車進廠維修，闖紅燈撞傷騎機車的婦人。（資料照／記者黃宥寧翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

台北市政府警察局北投分局2019年將1輛警車送修，要求李姓修車師傅前來將警車開到修車廠。不料李男竟駕警車闖紅燈撞傷人，被害人以台北市警局、修車廠等為被告，求償5百餘萬元，一審判警局須連帶賠償578萬元，二審逆轉改判警局免賠，但修車廠仍須賠償529萬餘元。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴，台北市警局確定免賠。

判決指出，台北市警局北投分局永明派出所2019年10月間，聯繫某修車廠前來維修警車。李姓修車師傅到場後，警局讓李男將警車直接開走，李男在回到濱江街修車廠附近時，因貪快闖紅燈，結果陳姓婦人騎機車煞車不及，撞上警車的車頭，擋風玻璃碎裂；婦人受有頭部外傷併顱內出血併瀰漫性軸突受損、蜘蛛網膜下出血、左眼外傷性動眼神經損傷、骨盆（薦椎及恥骨）骨折，機車也因此毀損。

婦人提出民刑事訴訟，刑事部分，因李男自首肇事，也賠償婦人15萬元表達和解誠意，最後被依「過失傷害罪」判刑5月、緩刑2年定讞。婦人再提出民事訴訟，將李男、修車廠，以及台北市警局均列為被告，主張自己因為這場車禍，因傷無法工作18個月，其中17個月需專人看護，經鑑定減損勞動能力58％，且傷後10個月進出醫院高達108次，飽受精神痛苦，因此請求被告等人連帶賠償586萬餘元。

台北地院一審認為警方任由非警務人員駕駛警車、應負僱用人責任，因此判台北市警局連帶賠償婦人578萬餘元。上訴台北地院簡易案件合議二審後，二審改認定事故警車均由北投分局管理使用，台北市警局無須負擔管理責任，因此改判決修車廠與李男須連帶賠償529萬餘元，台北市警局則不須賠償。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴，全案就此確定，台北市警局確定躲過賠償。

▼警車車頭毀損，可見碰撞力道很大。（資料照／記者黃宥寧翻攝）