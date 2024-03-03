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傷心人妻諮詢fb「晨光老師」付10萬學費　行員一聽不對勁

▲女子感情不順又險被詐財，所幸獲銀行和警方及時協助阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲女子感情不順又險被詐財，所幸獲銀行和警方及時協助阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名女子疑與其夫感情失和，竟誤信臉書上名為「晨光老師」的粉絲專頁為專業感情諮詢管道，並應該粉專要求赴銀行準備匯款10萬元「學費」；警方獲行員通報到場，由女性警員向其說明詐騙手法，女子才恍然大悟，也讓她避免傷心之餘又傷荷包的窘境。

草屯警分局指出，中正派出所警員李博丞、呂承諭於2月29日執行巡邏勤務時接獲玉山銀行通報，疑似有民眾遭詐騙情事，到場了解為一名女子深受夫妻間感情問題困擾，日前於臉書上瀏覽時，被一則「感情諮詢」廣告吸引、加入「晨光老師」粉絲專頁，以為找到專家諮詢夫妻相處解決方法，未料粉絲頁卻要求她匯款30萬元學費，才能開啟課程。

▲女子感情不順又險被詐財，所幸獲銀行和警方及時協助阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

女子向對方表示只有能力支付10萬元，該專班「客服人員」答應後，女子還以為獲得「折扣」，遂不疑有他前往銀行臨櫃匯款，「客服人員」後來不斷更換指定之匯款帳戶，女子雖心生疑竇，仍抱著一試心態，向行員表示要匯款10萬元，但被詢問匯款用途時卻說不出理由，讓行員察覺異常而通報警方到場。

李、呂2員隨即徵詢女子同意、查看她與「客服人員」的通話內容，同為女性的警員呂承諭溫柔耐心地向其解釋詐騙集團手法，女子才確認自己險些被騙，頻頻感謝行員的機警通報及警方全力攔阻；員警也告訴她，如有感情困擾需諮詢，建議尋找政府或專業機構等免費管道協助，或透過轉介幫忙解決問題，避免再次受騙。

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