新北男缺錢花偷900m電纜！每公斤賤賣120元　被逮辯：為了吃飯

▲狡猾竊賊趁隙盜取電纜線，警埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市瑞芳區大寮工地發生電纜線遭竊案件，業者於2月25號向警方報案，經研判竊嫌可能會再度偷竊，於日前凌晨在建築工地內埋伏，當場將有毒品及竊盜前科的42歲蘇姓男子逮捕到案，現場查獲「電纜剪、電纜線」等證物，全案依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

▲蘇男連續盜竊電纜線將近900公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，蘇男從去年底開始只要缺錢花用，就會至瑞芳大寮工地偷竊電纜線變賣以換取生活所需，此舉造成業主不堪其擾，遂報警訴請偵辦，蘇男多利用凌晨時分工地人去樓空且警衛人數較少，安全防護較為薄弱時段翻越圍牆闖入，並會使用鐵棍轉移監視器拍攝方向，企圖掩蓋犯罪事實。

▲蘇嫌將竊取的電纜線以每公斤120元賤賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳分局獲報後全力查緝，發現蘇男以一貫手法再次行竊時，經員警於凌晨4時許將蘇男逮捕。蘇男連續盜竊電纜線將近900公尺，業者損失約新台幣25萬元，蘇嫌竟將竊取的電纜線以每公斤120元賤賣，目前僅變賣約17公斤，並辯稱沒有賺錢，只是為了吃飯而已。警方持續清查該嫌是否有另涉他起電纜線偷竊案件。

▲全案依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局分局長陳建龍呼籲，工地管理者應加裝「多角度」的監視器設備，並落實工地建案相關管理程序，以降低被竊風險；另資源回收業者勿回收來路不明的電纜線，以免觸法。