　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男缺錢花偷900m電纜！每公斤賤賣120元　被逮辯：為了吃飯

▲▼狡猾竊賊趁隙盜取電纜線 新北警凌晨埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲狡猾竊賊趁隙盜取電纜線，警埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市瑞芳區大寮工地發生電纜線遭竊案件，業者於2月25號向警方報案，經研判竊嫌可能會再度偷竊，於日前凌晨在建築工地內埋伏，當場將有毒品及竊盜前科的42歲蘇姓男子逮捕到案，現場查獲「電纜剪、電纜線」等證物，全案依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

▲▼狡猾竊賊趁隙盜取電纜線 新北警凌晨埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇男連續盜竊電纜線將近900公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，蘇男從去年底開始只要缺錢花用，就會至瑞芳大寮工地偷竊電纜線變賣以換取生活所需，此舉造成業主不堪其擾，遂報警訴請偵辦，蘇男多利用凌晨時分工地人去樓空且警衛人數較少，安全防護較為薄弱時段翻越圍牆闖入，並會使用鐵棍轉移監視器拍攝方向，企圖掩蓋犯罪事實。

▲▼狡猾竊賊趁隙盜取電纜線 新北警凌晨埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇嫌將竊取的電纜線以每公斤120元賤賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳分局獲報後全力查緝，發現蘇男以一貫手法再次行竊時，經員警於凌晨4時許將蘇男逮捕。蘇男連續盜竊電纜線將近900公尺，業者損失約新台幣25萬元，蘇嫌竟將竊取的電纜線以每公斤120元賤賣，目前僅變賣約17公斤，並辯稱沒有賺錢，只是為了吃飯而已。警方持續清查該嫌是否有另涉他起電纜線偷竊案件。

▲▼狡猾竊賊趁隙盜取電纜線 新北警凌晨埋伏一舉成擒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全案依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局分局長陳建龍呼籲，工地管理者應加裝「多角度」的監視器設備，並落實工地建案相關管理程序，以降低被竊風險；另資源回收業者勿回收來路不明的電纜線，以免觸法。

ET快訊
普吉島海邊活春宮！　女全裸野戰短褲男
超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…還是撞了
休息站「1零嘴必買」噴200元！　全場哭認好吃：買不起了
門口「停3台機車防撞」　花蓮警局被罵翻
小S婆婆起底也是股市大戶！　超猛背景曝
台中女推嬰兒車丟路中央跑了！　全場傻眼
家寧Andy突公開婚紗照！　「他眼裡全是愛」放閃畫面曝光
第15次協商破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

警局門口「停3台機車防撞」被罵翻　花蓮警：巡邏車全出勤

詐欺通緝犯遭攔查　包包搜出針筒鬼扯：要幫阿嬤注射胰島素

雲林超誇張違停！阿北停路中下車...後方駕駛默默切逆向走人

超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…會車還是撞了

揮拳暴打老師！北市高中生課堂失控　校長：雙方溝通有困難

謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

第15次協商再破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

台南賓士轉彎失控！逆向卡分隔島　駕駛酒測值0.65慘了

酒駕男闖紅燈奪命！17歲騎士噴飛慘死後座女受傷　驚悚影片曝

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

一般女生VS.假掰女說掰掰

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

警局門口「停3台機車防撞」被罵翻　花蓮警：巡邏車全出勤

詐欺通緝犯遭攔查　包包搜出針筒鬼扯：要幫阿嬤注射胰島素

雲林超誇張違停！阿北停路中下車...後方駕駛默默切逆向走人

超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…會車還是撞了

揮拳暴打老師！北市高中生課堂失控　校長：雙方溝通有困難

謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

第15次協商再破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

台南賓士轉彎失控！逆向卡分隔島　駕駛酒測值0.65慘了

酒駕男闖紅燈奪命！17歲騎士噴飛慘死後座女受傷　驚悚影片曝

19歲台灣女團出道　蕎洢Joy「離團5年單飛」動向曝

62歲衛福部前司長再拚學測「考美術系」　自曝成績：有點淡淡的哀傷

為什麼台灣一堆普信男？網曝5大特徵　慘遭酸：你有多好

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

李國毅強吻田中千繪！　打戲喝高粱暖身：抖到全身快抽筋

整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

伊能靜「56歲超猛狀態曝光」！低胸轉身大露美背　凍齡模樣震撼全場

女全裸「海邊活春宮」野戰短褲男嗨到最高點　激情一幕曝光

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

車禍命危搶救第11天　彰化小姊妹病況曝

持利刃刺殺雜貨店老闆　兇嫌：練習殺人

基隆警值班台遭撞枉死！南警將車停門口防撞

宣導值班勿看劇、打手遊惹議　警政署回應了

三峽登山社挑戰阿里山　女隊員跌落50米邊坡亡

林口9旬翁進山區失蹤近1日　遺體尋獲

殺人犯愛上觀護人　狂寫情書騷擾遭判4月

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

酒駕轎車闖紅燈撞直行機車 騎士與乘客噴飛1死1 傷

更多熱門

相關新聞

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

前桃園市警局八德分局曾姓副所長為追緝酒駕車輛開槍，不慎打死女乘客，家屬提國賠。桃園地方法院判決桃市府、八德分局共賠償家屬新台幣748萬餘元；市府說，會再研擬是否上訴。

BMW轎車撞山壁「四輪朝天」駕駛自行脫困

BMW轎車撞山壁「四輪朝天」駕駛自行脫困

女店員遭塞紙條「姦殺、棄山野」　警方抓到人了

女店員遭塞紙條「姦殺、棄山野」　警方抓到人了

撞警前先撞重機！警漏夜比對證實嫌連奪2命

撞警前先撞重機！警漏夜比對證實嫌連奪2命

北投銀樓大盜落網畫面曝　警拔槍壓制

北投銀樓大盜落網畫面曝　警拔槍壓制

關鍵字：

電纜線竊盜瑞芳工地警方

讀者迴響

熱門新聞

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

日AV女優「琴音華」宣布引退！　曝想當回普通女孩

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面