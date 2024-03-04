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中嘉寬頻媒體識讀宣導　小心防範AI變臉詐騙

▲中嘉寬頻三冠王.雙子星，在龍年開春首場媒體識讀活動，就選在台南市中西區兌悅里舉辦， 向民眾展示國內外各種AI變臉詐騙案例分享，提升民眾防詐意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中嘉寬頻三冠王.雙子星，在龍年開春首場媒體識讀活動，就選在台南市中西區兌悅里舉辦， 向民眾展示國內外各種AI變臉詐騙案例分享，提升民眾防詐意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

科技日新月異，AI技術運用層面也越來越廣，現在就連詐騙手法也吹起了AI熱潮，中嘉寬頻三冠王.雙子星，在龍年開春首場媒體識讀活動，就選在台南市中西區兌悅里舉辦， 課程中向社區民眾展示國內外各種AI變臉詐騙的實際案例並分享辨別真偽的方法，藉此提升民眾防詐意識。

AI技術不只能夠運用在科技業，現在就連詐騙集團也開始研究起如何透過這項科技行騙。在國外就有人利用該技術變造名人談話，企圖抹黑改變選舉結果，國內也有不肖份子利用變臉科技製作色情片牟利，中嘉寬頻|三冠王.雙子星2024首場媒體識讀活動，特別在宣導分享中加入了防範AI變臉詐騙等課程，提醒民眾多加提防。中嘉寬頻|三冠王.雙子星企劃許嫚真指出，雖然AI變臉幾可亂真，但還是能從一些小細節中辨別真偽，民眾可多加留意影像的膚色、皮膚紋理、眼睛有無對焦等部分來辨別。

▲中嘉寬頻三冠王.雙子星，在龍年開春首場媒體識讀活動，就選在台南市中西區兌悅里舉辦， 向民眾展示國內外各種AI變臉詐騙案例分享，提升民眾防詐意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為提升社區民眾學習興趣，主辦單位也針對課程設計了搶答以及九宮格賓果遊戲，讓社區的大哥大姐們在趣味中學習。退休教師蘇美表示，在課程中看到利用AI變臉詐騙的案例，感到很震撼，很慶幸透過課程，學習到辨別真偽的方法。里民黃益忠說，在這次的課程中，學習運用求證軟體求證，覺得很受用。兌悅里長曾雅志表示，這個課程對里民幫助很大，期待中嘉寬頻|三冠王.雙子星能夠時常辦理。

中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村表示，媒體識讀宣導除分享各種反詐騙新知，也在課程中分享如何辨別假消息，內容實用且有趣，也歡迎對課程有興趣的社區民眾或學校團體，免費向公司報名，媒體識讀報名專線06-281-5194轉8516許小姐。

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