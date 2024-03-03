兩會側寫／政協記者會座無虛席！　劉結一「率先登場」沉穩自信

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會正式開幕前夕，全國政協記者會3日下午率先登場，最受矚目的當屬前國台辦主任劉結一，首度上陣擔任本次政協大會的新聞發言人，回答中外記者提問。整場下來，他共計回答了10個問題，表現沉穩且自信。

▲下午1時許，人民大會堂外已有大批中外記者排隊，等待入場「卡位」。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸全國政協十四屆二次會議新聞發布會，3日下午3時在北京人民大會堂舉行，下午1時就有大批媒體到場排隊，隊伍長達數十公尺；開放入場後，記者們扛起裝備拔腿狂奔，只為搶到最好的機位。熱鬧的景象令不少人直呼「就像回到疫情前」。

▲▼與疫情期間的記者會相比，今日人數明顯增多，甚至有記者已無座位可坐，只好站在一旁。（記者蔡儀潔攝）

記者會開始後，劉結一登場瞬間，就吸引記者們舉起相機「咔咔」拍攝，他先是向觀眾和媒體打招呼，稱「很高興與大家見面」。

面對今年管控再度鬆綁、座無虛席的現場，劉結一在回答記者議題時表現沉穩自信，70分鐘的記者會中應對流暢，當有外國記者提問時，他不時注視對方，或低頭書寫做紀錄。不過，今日他的回答中並未涉及兩岸議題。

▼大陸全國政協發言人劉結一曾擔任國台辦主任。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，劉結一的政治生涯中不乏有出色的口條展現，他曾於2013年被派任中國駐聯合國代表、特命全權大使，在聯合國會議中，常用犀利的發言表達中方態度和立場，一度被大陸網友封為外交部「怒懟天團」成員之一。

劉結一於2018年3月接任中共中央台辦、國台辦主任職務，是第一位有駐美經驗的國台辦主任；2022年12月卸任後，於2023年增補為大陸全國政協委員、外事委員會副主任。

據統計，自1983年起，大陸全國政協會議共產生16位新聞發言人，分別是孫起孟、陸平、孫軼青、盧之超、李鹿野、錢李仁、梁金泉、田曾佩、齊懷遠、張國祥、吳建民、趙啓正、呂新華、王國慶、郭衛民及劉結一。

▲劉結一首次擔任大陸全國政協大會新聞發言人。（圖／記者蔡儀潔攝）

劉結一今日在會上介紹，大陸全國政協十四屆二次會議將於4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，期間將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，大會各項籌備工作已經準備就緒。

劉結一指出，大會主要議程包括聽取和審議大陸全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告等；大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。