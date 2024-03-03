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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協記者會聚焦經濟、就業　劉結一：長期向好前景光明

▲▼2024兩會,2024大陸兩會,天安門廣場,北京,政協記者會,2024政協記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲前國台辦主任接任大陸全國政協發言人。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆二次會議新聞發布會，今（3）日下午3時在北京人民大會堂舉行，會上除宣布會期安排外，發言人劉結一針對經濟、一帶一路、粵港澳大灣區等議題作出回應。

▲▼2024兩會,2024大陸兩會,天安門廣場,北京,政協記者會,2024政協記者會。（記者蔡儀潔攝）

▲發布會現場座無虛席。（圖／記者蔡儀潔攝）

2024全國政協會議共6天

在今日的發布會上，前國台辦主任劉結一作為新任發言人，回答中外記者提問。他先是宣布，大陸全國政協十四屆二次會議將於4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，期間將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，大會各項籌備工作已經準備就緒。

劉結一指出，大會主要議程包括聽取和審議大陸全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告等；大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。

大陸經濟長期向好

今日記者會的10個問題中，大陸經濟議題的就占了3個，分別為經濟復甦阻力、民營經濟及就業難招工難。劉結一在回答時先是介紹，近幾天各地來參會的委員都有一個共同的感受，就是春節假期出遊熱、消費旺、年味濃，這側面反映出，人民群眾提升生活品質的需求蘊含著巨大消費潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。

「經濟議題備受委員關注，是政協協商議政的重點」，劉結一接著指出，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明；而民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，中共中央高度重視民營經濟發展，始終堅持「兩個毫不動搖」。

針對「就業難」、「招工難」並存的就業結構性問題，劉結一回應稱，政協將從健全技能人才薪酬分配機制、加強技能型人才培養、落實「新八級」職業技能等級制度、打造高水平的職業教育體系等角度，協商議政，提出意見建議。

大灣區深度融合

劉結一在回答「大灣區深度融合」議題時提到，一位今年春節從香港到廣州、深圳處理公務的港區全國政協委員用「一日千里」形容大灣區的發展，非常貼切，如今港澳與大陸居民已經實現「北上南下」的「雙向奔赴」。

劉結一表示，5年來大灣區成為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，經濟總量超過13兆元人民幣，專利能力位居全球四大灣區之首，是全球最具前景的增長極之一。

劉結一強調，大陸全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心系大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政，並扎實展開民主監督，將「粵港澳大灣區發展規劃綱要落實情況及建議」列入全國政協圍繞「十四五」規劃展開民主監督的五年計劃。

▲▼2024兩會,2024大陸兩會,天安門廣場,北京,政協記者會,2024政協記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲巴基斯坦記者提問。（圖／記者蔡儀潔攝）

「一帶一路」和中國外交

今日的記者會共有2名外國記者提問，其中一位是來自巴基斯坦聯合通訊社的記者，他拋出關於「一帶一路」和外交議題。

劉結一回應道，作為構建人類命運共同體的重要實踐平台，高質量共建「一帶一路」為共建國家實現共同發展、增進人民福祉提供巨大機遇，取得顯著成效，譬如「中巴經濟走廊」為巴基斯坦發展和地區互聯互通，做出了實實在在的貢獻。

劉結一接著介紹全國政協對外工作的重要著力點，統籌展開了公共外交、民間外交及智庫外交，2024年將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入展開對外交流活動，廣交朋友、深交朋友，多交朋友，讓世界更多地了解中國、了解中國政協，助力推動構建人類命運共同體。

政協工作重點

針對大陸全國政協過去一年的工作重點和亮點，劉結一介紹，在經濟建設方面，舉行專題議政性常委會會議，每季度還舉辦宏觀經濟形勢分析座談會；在政治建設方面，就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題展開座談協商、建言資政。

劉結一接著指出，在文化建設方面，圍繞推動中華文化更好走向世界、堅定文化自信等建言獻策；在社會建設方面，就「統籌城鄉融合發展，全面推進鄉村振興」、「建立生育支持政策體系」等議題深入協商議政；在生態文明建設方面也深入協商議政。

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