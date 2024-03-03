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大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩會／北京維安升級「特警、武警戒備」　媒體無須閉環隔離

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會將於4日和5日正式拉開序幕，約5000名人大代表、委員入京與會，北京維安部署也全面升級，包括進京加強安檢、包裹「二次安檢」、實施禁飛令等，甚至動員了群眾力量，街上可見「朝陽群眾」、「東城青年」治安志願者等。與會媒體方面，今年則無須再進行集中隔離。

▲▼ 2024兩會,大陸全國兩會,大陸兩會,兩會維安,北京 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 人大代表和政協委員下榻的飯店戒備森嚴 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 2024兩會,大陸全國兩會,大陸兩會,兩會維安,北京 。（圖／記者蔡儀潔攝）

進入「兩會時間」的北京，維安明顯增強，記者實地走訪發現，黨政機關林立的長安街是「三步一崗 五步一哨」，附近的街道也部署了公安警力，特警、武警、輔警等提高戒備。人大代表和政協委員下榻的飯店周邊維安更是嚴格，有的甚至在大門放置拒馬。

在北京核心的東城區街道上，可見街頭每隔數百公尺就有「東城守望崗」穿著藍色背心的志願者站在一旁，袖子上寫著「首都治安」等字。由於志願者年紀較小，記者上前詢問得知，他們主要負責協助用路人。

▲▼ 2024兩會,大陸全國兩會,大陸兩會,兩會維安,北京 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「朝陽群眾」服務亭 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在靠近長安街的建國門外大街上，約百公尺距離也設立了紅色亭子，上面寫著「朝陽群眾」四個大字，旁邊站著3、4名頭戴紅帽子的中年民眾。據悉，北京在召開全國兩會期間，一些地區為營造良好社會環境，會進行廣泛動員和組織民眾，進行巡邏和志願服務。

在媒體採訪方面，據官方數據，今年有3000多名記者報名採訪，其中港澳台和外國記者1000多人。位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心已於2月27日啟用，新聞發布廳及採訪室已設置妥當，記者在會議期間，可獲得主要會議文件的電子版，不必排隊等候領取。

回顧2023年，儘管已經解除「動態清零」政策，但仍要接受集中隔離和接受PCR檢測，記者亦無法自主決定要參加哪些場次，需要「靜待通知」。今年的管控更為放鬆，釋出揮別疫情封控訊號。

▲▼ 2024兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲包裹經過「二次安檢」才可投遞。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，北京公安和大陸郵政局也加強戒備。大陸郵政局宣布，兩會期間實行「二次安檢」，包括各企業要對進京郵件快件嚴格落實寄遞安全「三項制度」，加強安全管理；未經過「二次安檢」的郵件快件不得安排投遞；強化監管執法，各級郵政管理部門要切實加大全國兩會期間，安全監管執法檢查力度，依法「從重從快」辦理行政處罰案件。

根據《北京市公安局關於加強2024年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，明確自2024年3月1日零時起至2024年3月12日24時期間，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。　

對於違規飛行「低慢小」航空器或違法破解無人機禁飛系統行為，公安機關將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處，如構成犯罪，依法追究刑事責任。

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