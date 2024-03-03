2024大陸全國政協二次會議4日開幕　會期6天「聚焦工作報告」

記者廖翊慈、蔡儀潔／台北-北京連線報導

大陸全國政協十四屆二次會議今（3）日下午3時00分舉行新聞發布會，會議新聞發言人劉結一表示，會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。相較於2022年的全國政協會議，會期由7天半改為6天。

據劉結一介紹，大會主要議程為，聽取和審議全國政協常委會工作報告，和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告，以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。

▲會議新聞發言人劉結一。（圖／記者蔡儀潔攝）

劉結一指出，大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，委員各駐地分別舉行界別聯組會，和多次委員界別小組會議，部分界別舉行1次界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。目前，大會各項籌備工作已經準備就緒。

劉結一表示，除了今天的新聞發布會外，大會還將舉辦3場「委員通道」採訪活動。歡迎中外記者通過現場、網路、視訊、電話採訪等多種方式採訪報導政協大會。

大陸將在3月4日和5日，在北京召開全國政協十四屆二次會議，和十四屆全國人大二次會議。隨著政協會議新聞發布會的召開，大陸「兩會時間」正式開啓。

