陸政協記者會關注「就業、經濟」問題　劉結一：政策有效推動發展

記者廖翊慈、蔡儀潔／台北-北京連線報導

大陸全國政協14屆二次會議今（3）日舉行新聞發布會，由前國台辦主任劉結一擔任大會發言人回答記者提問。大會上，不少記者關注到大陸國內經濟發展成效，及大陸青年就業議題。

大陸國內經濟成效發展狀況

大會上一名記者提問，「2023年中央層級不斷推出措施促進民營經濟發展，請問這一年來實際成效如何？全國政協在推動民營經濟高品質發展方面還做了哪些工作？」

劉結一表示，過去一年，全國政協會同地方政協以及相關部門，律所、商會、民營企業家代表，深入研究民營企業經營當中遇到的實際困難，包括中小企業融資及民營企業取得科技創新資源等議題，提出完善民營經濟平等保護機制等建議，探討搭建助推國企、民企協同發展的平台，組織來自國企、民營的委員聯合開展走訪考察，促進優勢互補和深度合作，協助民營經濟提升核心競爭力。

▲大會發言人劉結一。（圖／記者蔡儀潔攝）

劉結一提到，今年年初，全國政協召開的宏觀經濟情勢分析座談會上，其中就包括解決民營企業反映的突出問題，促進民營經濟健康發展。全國政協也將圍繞持續優化民營企業發展環境，進行民主監督性視察，圍繞清理拖欠企業欠款情況，召開重點關切問題情況通報會。

大陸青年就業問題備受關注

另一名記者提問，「就業問題每年備受關注，年輕人尤其是應屆畢業生面臨一定就業競爭，另一方面也有部分企業反映招工難的問題，特別是技能人才短缺，請問全國政協在促進就業方面做了哪些工作？有什麼意見建議？」

劉結一表示，2023年，各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元（人民幣，下同），並採取支持高校畢業生等青年就業，城鄉困難群眾就業等針對性措施，全年城鎮新增就業1244萬人。

▲2024政協記者會現場座無虛席。（記者蔡儀潔攝）

劉結一介紹，全國政協積極圍繞穩定和促進就業開展工作，政協委員、政協各參加單位就促進高品質充分就業深入調查研究，分析就業趨勢，並提交91件提案，很多意見建議轉化為黨政部門政策選項和工作舉措，推動解決實際問題。

劉結一指出，針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，委員們提出建立高校和行業發展聯動機制，解決大學生就業結構性矛盾等針對性提案，被相關部門吸收採納，為推動相關政策舉措落地見效發揮了作用。

大陸將在3月4日和5日，在北京召開全國政協十四屆二次會議，和十四屆全國人大二次會議。隨著政協會議新聞發布會的召開，大陸「兩會時間」正式開啓。