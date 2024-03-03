數百囚犯越獄！海地首都爆發動亂　黑幫首腦誓言推翻政府

▲ 太子港2月29日爆發動亂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦揚言推翻政府，幫派份子攻擊警局及機場，導致航班停飛，2日國家監獄更發生衝突，已有數百名囚犯越獄，暴力事件持續升級。

根據CNN，海地警察工會之一2日在社群平台X發文，請求太子港所有有車和武器的員警，協助警方維持對監獄的控制權，因為一旦監獄淪陷，「我們就完蛋了。首都將無人倖免，因為到時候會多出3000名暴徒。」

太子港多名安全人員透露，這起動亂始於2月29日，攻擊目標包括警察局、國際機場和國家監獄，規模之大是近年前所未見。當地執法部門消息人士指出，幫派份子周四至今襲擊多間警局，甚至放火焚燒，造成至少4人死亡。

2月29日太子港國際機場附近出現槍響，迫使航空公司宣布航班停飛。美國駐海地大使館1日發出安全警報，稱國內和國際線航廈附近區域可能發生槍擊及交通中斷，範圍包括一家飯店和中央司法警察局（Central Directorate of Judicial Police）。

▲▼ 幫派份子襲擊多間警局，放火焚燒。（圖／路透）

海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）1日誓言推翻目前代理總統的總理亨利（Ariel Henry）政權，「我們要求海地國家警察和軍隊承擔責任，逮捕亨利。我再說一次，人民不是我們的敵人；武裝組織不是你們的敵人，逮捕亨利是為了解放這個國家。」

海地近年深陷幫派暴力問題，黑幫控制太子港大部分地區，切斷通往其他地區的重要補給線，更在都市濫殺、綁架、縱火甚至性侵，迫使逾30萬人逃離家園，光是今年1月就有約1100人傷亡或被綁架。

人民對於政府無力控制動亂的不滿情緒持續累積，亨利此前承諾在2月7日以前舉行大選並移交權力，上月又以暴力升級為由拒絕下台，引爆大眾怒火。