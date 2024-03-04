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幫派作亂！海地爆大越獄　監獄近4000囚剩不到百人

▲海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦誓言推翻政府。（圖／路透）

▲海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦誓言推翻政府。（圖／路透）

文／中央社

海地武裝幫派夜間突襲首都太子港主要監獄，爆發囚犯集體越獄，今天已知至少3人喪生。人權律師表示，繫獄當地的近4000名囚犯現在剩下不到100人。

美聯社報導，這起越獄事件發生在幫派宣告進一步掌控太子港的同時，標誌海地無止盡暴力的嚴重程度又進入新階段。處境危殆的總理亨利（Ariel Henry）正進行外訪，爭取獲聯合國支持的安全部隊協助穩定國家。

監獄大門敞開，不見獄卒，3具身負槍傷的遺體橫陳在那裡，本來應該人滿為患的混凝土天井只剩下四散的塑料拖鞋、衣物和電扇。

當局未就事件提出說明，停放監獄外一部警車上的警察也不願意評論。

在這所監獄內提供非營利服務的人權律師芮米（Arnel Remy）在X平台上表示，本來被關的近4000名囚犯現在剩下不到100人。

選擇留下的包括18名遭控於2021年7月受僱暗殺前總統摩依士（Jovenel Moise）的哥倫比亞退役軍人。這群人當中的幾個人昨晚分享影片乞求饒命。

其中一名男性烏力貝（Francisco Uribe）說：「拜託，請幫助我們。他們正在牢房裡頭不分青紅皂白地屠殺。」這段影片已在社群媒體上被人廣傳。

烏力貝今天告訴美聯社：「我不逃，因為我是無辜的。」

由於官方沒有提供訊息，囚犯家屬紛紛趕到監獄了解親人的情況。就連昨晚跟黑幫交火的警方也尋求協助。

一個代表警察的工會在社群媒體上傳求救信號SOS表情圖案說：「他們需要幫助，讓我們出動軍隊和警察，阻止土匪闖進監獄。」

在亨利出訪肯亞，爭取由肯亞負責的一項擬議安全任務後，海地爆發一波暴力抗爭，隨即發生上述幫派作亂。於摩依士遭到暗殺後出任總理的亨利一再推延國會和總統大選。

據聯合國指出，海地由大約9000名國家警察提供逾1100萬人口維安，但是武器裝備上明顯處於劣勢的他們經常不敵估已掌控太子港8成地區的黑幫。

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