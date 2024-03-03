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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周四立院專報變「期末考」？　召委：唐鳳主動想儘早來

▲▼立法院院會 數位發展部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部長唐鳳頻遭質疑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

數位發展部長唐鳳去留議題引發政壇關注，民進黨籍的立法院交通委員會召委李昆澤周四將邀請唐鳳報告去年出國成效，被解讀有「期末考」意味，若表現欠佳將使去留檯面化。對此，李昆澤今（3）受訪解釋，排定專題報告議程，是因為上屆交通委員會有相關決議案，且唐鳳主動表示希望儘速來報告，加強說明相關業務。

去年交通委員會審查預算時，數發部便已因出國預算大幅增加，被批評為「出差旅遊部」，而民進黨立委林俊憲當時提案，直指該部2023年已編列高額預算出國參與會議交流，卻未見出國交流後有帶回任何實際應用，以改善我國數位環境，另外數發部成立後，網路民調統計高達81%民眾不滿意該部表現，「感受不到數位發展部透過數位改善民生問題」，因此，建議數發部針對「112年度出國成效及113年度預期效益」，向交通委員會提出專案報告。

不僅如此，唐鳳上月也被媒體質疑，去年10月自貶身份，以資安院董事長身分線上參加在京都舉行的IGF網路治理論壇，時值政壇討論內閣改組的敏感時機，引發外界「新系要對唐鳳動手」的揣測。而後唐鳳親上火線回應，內閣現在是看守凍結期間，「我們政務官的去留，當然就是長官來決定」。

立法院交通委員會本周四將邀請唐鳳報告業務概況，並進行「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」專題報告，預期包括數發部主責的數位產業、打詐，甚至近年出國成效等議題，都將成為立委問政焦點。

至於排定議程被解讀為給唐鳳「期末考」，李昆澤受訪說，開議後排各單位至委員會進行業務報告，是委員會的常態，而數位部之所以有個專題報告，是因為上一屆交通委員會有相關的決議案，唐鳳主動表示希望早日針對決議案的要求，儘速來交通委員會進行專題報告，加強說明相關業務。

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關鍵字：

立法院數位發展部唐鳳出國預算業務報告

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