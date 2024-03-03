山雨欲來！立法院議程曝光　在野本周主攻「5大議題」

▲內政委員會召委高金素梅。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院8個常設委員會將自本周開始開會，國民黨召委王育敏鎖定「蘇丹紅事件」、「開放印度移工」、「健保藥價調整」等3大議題，排定專題報告議程，無黨籍但加入國民黨團運作的召委高金素梅也將「金門撞船案」列入周一議程，此外，國民黨召委楊瓊瓔將在周四邀請相關部會官員報告「電價調漲」，並備質詢。

立法院作為政治議題的主戰場，除了每周五、二的院會外，一、三、四的常設委員會會議，也是立委質詢官員、朝野攻防的重要舞台，委員會召委擁有排議程的權利，也能從預先排定的會議主題中，一窺未來一周朝野可能進行激烈攻防的議題。

立法院上周四完成8個常設委員會的召委選舉，藍綠陣營各自掌握8席。根據分周預報表，召委們已針對多個社會矚目的重大議題排定專題報告的議程，包括：周一社會福利及衛生環境委員會將進行「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」專報，內政委員會將進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專報，但海委會主委管碧玲主張將名稱改為「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」專報。

此外，周三社會福利及衛生環境委員會將進行「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專報，內政委員會將進行「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」專報；周四社會福利及衛生環境委員會將進行「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專報，經濟委員會邀請經濟部及台電專報「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」。

除了已排定專題報告的議程外，其他委員會也沒有閒著，包括教育部、金管會、農業部、行政院工程會、國發會、交通部、陸委會、退輔會、行政院人事總處、故宮博物院、財政部、數發部、國防部、法務部等相關部會首長，都將應邀出席各委員會會議，親自報告業務概況，並接受立委質詢。