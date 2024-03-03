老婆性冷感「還不准他DIY」！他曝婚後惡夢　1原因不離婚

▲原PO分享婚後的性生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，女友是虔誠的基督徒，堅持「婚後才能有性行為」，不久後兩人步入婚姻，第一次行房滿心期待，結果卻是惡夢的開始，兩人性事不合，還被老婆質疑「性無能、騙婚」，他為此去看醫生，證明自己是正常的，曾想過要離婚，但最後仍放棄，結局曝光，網友狂讚「你是好老公！」

男網友在Dcard發文，「無性慾的婚姻性生活」，第一次見面就被女生的美貌驚豔，交往前女生提出「婚前不能性行為」，他點頭答應，兩人便交往了，雖然交往的過程中常常爭吵，但他都忍下來，說服自己「很多時候她也是對我很好，還有就是她真的很漂亮」，本以為婚後會幸福美滿，沒想到卻是惡夢的開始。

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第一次行房時他滿心期待，早早洗好澡在床上等待，「沒想到，摸這癢、摸那不舒服，一直反抗，不知道的人，還以為我們在床上練習詠春」，最後他也沒興致，老婆還嫌他弱，「她在床上的表現，我說她是木魚還抬舉她了，人家木魚至少不會動，她不但會反抗，還會臭罵人」，老婆明顯對性無感，但認為夫妻要有性生活，也不准他自己解決，「而這問題老公要負責」。

▲兩人目前育有2子。（示意圖／資料照）



原PO還為此看醫生，證明自己是正常的，曾考慮乾脆離婚，但一想到「離過婚的女性較吃虧」便打消念頭；當兩人有共識想生小孩時，他扛起房事的責任，找出適合兩人的模式，終於在結婚第三年老婆懷孕了，擔心影響胎兒，老婆做出關機命令，「我雖面帶不情願，但是內心開心得快飛到宇宙」。

有了小孩後，性生活比以往更難，因為小孩的變數，他無法隨心所欲說硬就硬，老婆不諒解，還指責是他的問題，他又找了方法，在小孩2歲時老婆再次懷孕，「我又再度獲得一小段開心的時間」；如今，老婆宣布封肚，但性生活還是要有，他對自己喊話，「為了小孩，還有感激老婆辛苦懷孕和生產，我說什麼都要挺下去！繼續挑戰無性慾的性生活」。

貼文曝光，網友大讚他是好老公，「你整個人都好正面，也很有耐心跟體諒，雖然委屈你了，但是個好老公，給讚」、「好痛苦，完全能理解，性在關係中很重要，頻率方式都要互相討論才可以」、「看來是真的很漂亮，才有辦法忍到現在」、「感覺久了會出問題，最好想辦法趕快解決這個問題」、「安慰的點是，小孩應該會很漂亮吧」。