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零用錢1個月500！16歲妹想買包「求輕鬆工作」　一段話被酸爆

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名自稱16歲的女網友上網發文，透露母親每個月零用錢只給500元，讓她買不了喜歡的東西，於是萌生打工的念頭；不過，她強調，希望是輕鬆一點的工作，不需要賣勞力那種。對此，許多人忍不住吐槽，「夢裡什麼都有」，但也有熱心網友給予建議，要她先好好讀書，上大學後再去打工。

女網友在「匿名3公社」無奈表示，「媽媽1個月只給我500元零用錢，想買什麼、想做什麼都沒辦法，我一直想買一個喜歡的包包，有什麼辦法可以增加零用錢呢？」

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她接著求問廣大網友，要16歲女生可以做的，同時餐飲業不考慮，「有什麼輕鬆的工作能做？不要苦力、勞動那種。」

對此，一派網友留言嘲諷，「可能會誤入歧途的前奏」、「躺著就有收入了」、「我比較擔心網路上很多人想給妳很多五百」、「哇！這個意圖很明顯，有前途」、「沒公主命但好像有公主病，賺錢沒有輕鬆的，就算長得漂亮要被包養也要忍受對方，工作沒有輕鬆的」、「先說說妳會什麼如何？」「甜心老爹上線了」。

不過，也有人熱心建議，「高中職應該都有打工資訊，問看看。我可以理解小孩也是有某種程度的物質慾望，但希望不是那種連父母都買不起的東西」、「如果不想打工可以考慮做YTR看看」、「讀好書拿獎學金」、「多幫媽媽做家事，捶背按摩孝順，考試得第一」。

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