新北三芝親子童樂趣　兒三公園特色遊戲場今啟用

▲新北市三芝區「兒三公園特色遊戲場」。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區兒三公園特色遊戲場於今（2日）舉辦啟用活動，展現全新規劃設計之園區景觀及兒童特色遊戲場，並邀請三芝幼兒園表演精彩的開場舞蹈，現場除了開放全新兒童遊戲設施及體健設施提供民眾體驗，也讓民眾漫步於綠意盎然的開闊空間裡享受陽光遍地輕鬆悠閒的氛圍之中。

三芝區公所表示，兒三公園位於淡金路二段、中正路一段及三民街巷道間，後方園區相關設施老舊不符現今綠美化、生態體驗等功能，園區區域分配不均無開放空間，兒童遊具缺乏特色，喬木林立遮蔽日光導致園區陰暗潮濕。在內政部國土管理署、新北市政府、新北市議員陳偉杰的協助下，將其改善為具有廣場、遊戲、體健及草坪等四大空間，保留周邊植栽梳理做綠美化，滿足各使用族群之需求，創造地方特色亮點。

三芝區長賴小萍表示，兒三公園後方園區透過重新規劃園區動線及區域分配，打造符合綠美化、增加生態體驗等功能之特色公園，符合居民及遊客期待的休閒空間。除此之外，全新打造的複合式兒童遊具、體健設施更可以提供老少活動筋骨，園區內草坪開闊舒適，可讓孩童接近綠意自由跑跳，亦可提供居民休閒野餐體驗。未來將規劃兒三公園後方園區與三民街出入口斜坡高低落差修繕工程，讓各年齡層及行動不便族群皆可方便的自由使用。