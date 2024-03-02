新北兒童月3／15開跑　親子運動闖關趣味橫生

▲「新北歡樂迷你親子闖關運動會」有馬拉松、循環體能、踢足球等闖關活動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為提倡嬰幼兒運動體能，結合63家公托中心親子館辦理兒童月活動，於今（2日）在新北市政府六樓大禮堂，舉辦「新北歡樂迷你親子闖關運動會」為兒童月活動拉開序幕，吸引243組親子、近400人報名參與。社會局副局長吳淑芳表示，希望藉由活動提升嬰幼兒體能，培養運動好習慣，增進家庭歸屬感、讓幼兒身心健康成長。

▲新北市各親子館於四月份將舉辦「兒童月活動」。

新北歡樂迷你親子闖關運動會，由新北市社會局副局長吳淑芳帶領親子館館長、家長及幼兒跳大會操，小小運動員宣誓後，進行馬拉松、循環體能、踢足球等闖關活動，藉此鼓勵親子共玩共樂、一起健康運動，增進親子關係與互動，建立更緊密的情感聯繫，也培養嬰幼兒運動的好習慣，享受歡樂親子時光。

社會局表示，新北市各親子館於四月份將舉辦「兒童月活動」，分為周日場（每周日）與平日場（每周二至六），以參與累積點數方式，於五月份時舉辦抽獎活動。只要參與週日場活動集滿2點或平日場活動集滿6點，即可參與抽獎；獎品內容包含各類豪華兒童玩具套組、電子鋼琴、渡假飯店禮劵、多功能電動烹調套組等。活動將於3月15日起開放報名，歡迎上「新北育兒資訊網」查詢。

▲「新北歡樂迷你親子闖關運動會」吸引近400位親子報名參與。