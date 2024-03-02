助攻備戰2025世壯運　「新北運動熱區」免費團練400小時

▲「新北運動熱區」2023金牌選手限定課，陳姿雅教民眾打排球。（圖／新北市體育局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」向下推廣全民運動，發展地方運動特色，廣受民眾歡迎的「新北區動城市-運動熱區」開設多樣、多元的運動課程，2023年超過1萬2500人次參與。2024年3月起至10月底將在新北市16個行政區陸續開課，預計開設400小時免費運動課程，課程包含2025世壯運競賽種類、金牌選手限定課、多元族群專屬運動課程，場場由專業教練帶領，歡迎民眾踴躍參加。

新北市體育局表示，2025年全臺最大國際賽事「2025雙北世界壯年運動會」將在5月17日登場！今年是重要的暖身年，在「新北區動城市-運動熱區」特別規劃多場世壯運競賽的運動課程，包含籃球、跑步、射箭、自行車訓練、法式滾球、羽球等種類，幫助民眾提前備戰2025世壯運！邀請喜愛運動的朋友一起來團練，透過專業運動教練的指導，提升運動能力，一起挑戰世界的舞臺。

▲「新北運動熱區」結合世壯運競賽種類開設多樣運動課程。

「新北區動城市-運動熱區」除了規劃2025世壯運競賽種類課程，另外親子、女性、身障、樂齡、新住民專屬課程也非常豐富，像是親子橄欖球、曲棍球、女性跑步、身障體適能、樂齡有氧、新住民卡巴迪、籐球等。此外，運動相關講座，包含運動營養輕食體驗、運動傷害與防護、運動貼布教學、運動按摩放鬆、水域安全及自救等也能增加民眾知能。

2023年場場爆滿的金牌選手限定課，今年持續規劃辦理10場，邀請各類運動菁英選手與民眾互動，包含國際標準舞林傳恩、滑輪溜冰黃玉霖、自由車黃亭茵、桌球陳思羽、排球周冠宇、拳擊賴主恩、馬拉松周庭印、羽球白馭珀及優秀的身障選手視障路跑林信廷、輪椅網球唐兆漢等，想一睹運動好手風采、聆聽選手心路歷程及學習運動技巧，把握難得的機會報名參加。

參加「新北區動城市-運動熱區」系列課程，社群分享還有機會抽中Garmin運動手錶、運動耳機、禮劵等豐富好禮，課程報名及更多活動詳情請鎖定【新北運動聚點】臉書粉專。

▲「新北運動熱區」免費帶民眾做運動。