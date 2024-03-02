新北獎勵企業友善家庭措施最高5萬元　即日起受理至5月底

▲曾經獲獎的嘉實企業，提供員工托兒補助、產檢假。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「幸福企業看過來！」新北市獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，2023年有提供勞工優於法令的職場友善措施，如增加產假或陪產（檢）、婚假等天數、發給生育、結婚等補助，辦理友善孕產婦的措施，或針對員工育兒及照顧高齡家屬提供彈性工時措施，且有新北勞工實際受惠，均可提出申請。通過審核原則上每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元，即日起至5月31日止受理報名。

▲2023年新北勞工局長陳瑞嘉（左3）頒發獎狀予獲獎企業。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，4年來共有137家企業獲獎，受惠勞工逾7萬人次。2023年有49家企業通過審核獲得獎勵，共計推行97項措施。勞工局希望企業提供優於法令的措施照顧勞工及家屬，也期待透過獎勵方式樹立典範，使其他企業仿效，讓勞工更幸福有感。

勞工局表示，例如2023年度獲獎的「第一金證券」提供員工優於法令8日陪產（檢）假，讓員工在配偶待產或生產時能夠放下手邊的工作，專心陪伴，更提供10萬元的生育補助，用實際行動支持育兒勞工。另有多家獲獎企業為促進或保障員工家庭健康，提供員工及其眷屬團體保險，費用由企業支應。相關申請資訊請至「新北勞動雲」網頁查詢及下載。