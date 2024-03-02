嘉市警偕同鎮天宮長者據點　落實「打詐、識詐、反詐」宣導

▲▼ 嘉市警偕同鎮天宮長者關懷據點宣導「打詐、識詐、反詐宣導」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警鑒於目前全臺詐欺案件有增加趨勢，詐騙手法仍以「假投資」最多，財損金額亦相對較高，且所轄中、高年齡長者日漸增多，於本(3)月1日偕同嘉義市東區衛生所上午9時至12時本市芳安里芳安路195號(鎮天宮)舉辦高齡友善城市及社區計畫相關活動，邀請警局刑事警察大隊派員到場為高齡長者實施「預防犯罪活動宣講」，為持續提高現場參與長者認識詐騙手法與知能，特別準備精美小禮品做有獎徵答，更進一步提升長者識詐及防詐能力。

本次運用「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」提醒民眾進行投資，勿加入來路不明交友網站及投資群組，凡是標榜「名人教投資、保證獲利、高報酬」等都是詐騙話術，且只要符合檢測表所列任何項目，就是詐騙！

局長沈炳信表示，社群媒體網路發達，詐騙集團利用FB、IG、YOUTUBE或以發送訊息方式邀請民眾加入投資群組，請民眾務必記住及關心提醒身邊親朋好友，只要標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「飆股、零風險」的，就一定是詐騙，並立即撥打165反詐騙專線查證，以杜絕詐騙集團有機可趁，共同維護「全齡共享、世代宜居」幸福永續嘉義市。

嘉邑鎮天宮，主祀武哲天皇關聖帝君，座落於嘉義市東南方，東區芳安里芳安路上(東吳高職對面)，遠望即可見雄偉牌樓，七門造局，朝向正北，兩旁鎮有大石獅，威武桓桓。入廟埕，寬闊朗靜，左建赤兔玉馬祠，右為金爐亭，仰望則見桃園三結義塑像，中為眉目清秀，有帝王氣勢之劉備，右為面如重棗，丹鳳眼之關公，左為濃眉大眼之張飛，三人之情義，傳頌千古，就像刑警單位打擊詐欺犯罪事件，端賴團隊精神相互合作幫忙，非靠1人之力，就能夠獨自偵破案件，如同劉關張三兄弟齊力斷金。