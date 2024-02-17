嘉義市這路口嚴抓「停車再開」　科技執法1天93輛汽機車違規

▲▼ 國華街、崇文街口常年列為嘉義市無號誌易肇事路口 「停車再開」科技執法 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，自105年起辦理多次會勘研議改善方案，並增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，但改善後仍事故頻繁，為有效防制事故發生，警察局於112年10月26日在該路口建置「停車再開」科技執法，經過3個半月的宣導期，除於鄰近學校、里鄰發放宣導單及規劃警力到現場稽查與勸導。



該路口自113年2月15日正式執法，統計首日偵測有1,330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中計有93輛汽機車未依規定停車再開，違規率為7.0%；警察局表示，針對違規車輛，會再依人工審核方式檢視，如違規事實明確及樣態嚴重，再予掣單舉發；籲請用路人應遵守停車再開規定（停車觀察，認為安全時，方得再開），避免造成路口交岔撞事故，養成良好用路習慣。



警察局局長沈炳信表示，建置「停車再開」科技執法主要在改善駕駛人用路習慣，而非以取締告發為目的，除將持續分析該處路口易違規及肇事時段，妥適規劃警力落實執行外，同時也呼籲民眾駕駛車輛行經無號誌路口遇有「停」標誌或標線，停車1秒觀察安全再通過，建立正確用路觀念，保障所有用路人安全，減少事故發生，型塑宜居城市美麗「嘉」園。